प्रयागराज के 42 विज्ञानी स्टैनफोर्ड की टॉप 2% सूची में शामिल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर्वाधिक 18 हैं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों की सूची में प्रयागराज के 42 विज्ञानियों को स्थान मिला है। इसमें 40 प्रयागराज के शिक्षण संस्थानों और 2 ऐसे विज्ञानी है जो यहां के संस्थानों से जुड़े रहे। इनमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के 17, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 18, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के तीन और आईईआरटी से एक विज्ञानी डॉ. अल्का वर्मा हैं।

IIIT के प्रो. शिवराम दुबे रैंकिंग में अव्वल विश्व रैकिंग में सबसे ऊपर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के एआई और इमेज प्रोसेसिंग विशेषज्ञ प्रो. शिवराम दुबे हैं। उनको 9816 विश्व रैंक प्राप्त हुई है। सब फिल्ड में उनकी विश्व रैंक 515 है। उनके साइटेशन 1574 हैं और एच इंडेक्स 12 मिला है। इसके अलावा इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रो. सतीश कुमार सिंह को 51312 रैंक सब फील्ड रैंक 2403 है। अप्लाइड फिजिक्स के उपेंद्र कुमार भी इन दो प्रतिशत विज्ञानियों में शामिल हैं।

किस विज्ञानी को कितनी रैंक मिली? एमएनएनआईटी के विज्ञानियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, पालिमर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है। 17 विज्ञानियों में एआई और इमेज प्रोसेसिंग पर काम कर रहे शुभम गुप्ता को 61,292 विश्व रैंक मिली है। इसके अलावा पालीमर पर शोध कर रहे प्रदीप दत्ता, मैकेनिकल के प्रमोद कुमार यादव, फार्माकोलाजी पर शोध कर रहे पीयूष गुप्ता, योगेंद्र कुमार प्रजापति, आशीष एन सावरकर, दीपायन गुहा, दुष्यंत कुमार सिंह, दीपक गुप्ता, सुमित तिवारी, वेद प्रकाश, आनंद शर्मा, दीपक पुनेठा, विनय कुमार श्रीवास्तव, अवनीश कुमार दुबे, निर्मल राय और गोरखनाथ शामिल हैं।