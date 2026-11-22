जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा और यमुना के बीच बसे शहर में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगता है। कई मोहल्लों में कम दबाव से पानी पहुंचने के कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। इस समस्या से निपटने के लिए जलकल विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।

इन मोहल्लों की पेयजल समस्या दूर होगी शहर के 10 वार्डों में 22 नए नलकूप लगाए जाएंगे। इनके शुरू होने से दरियाबाद, अशोक नगर, राजापुर, दारागंज, अल्लापुर, जयंतीपुर और हरवारा समेत अन्य क्षेत्रों की 1.50 लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी।

22 स्थानों का चयन कर नलकूप स्थापित होंगे जलकल विभाग की ओर से उन मोहल्लों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां गर्मी के दिनों में पानी का दबाव कम होने और पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर 22 स्थानों का चयन कर नलकूप स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही लो प्रेशर की समस्या को भी दूर करने में मदद मिलेगी।

नंबर गेम 402 एमएलडी पानी की खपत रोज शहर में होती है

80 एमएलडी पानी की आपूर्ति वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपूर्ति होती है

650 से अधिक छोटे बड़े नलकूप लगे हैं

2.50 लाख कनेक्शन धारक हैं

1600 किलोमीटर के दायरे में पाइप लाइन बिछाई गई है।

2-3 करोड़ की धनराशि होगी खर्च दो से तीन करोड़ रुपये की धनराशि नलकूप लगाने में खर्च किया जाएगा। शहर में आबादी के विस्तार के साथ पेयजल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुराने नलकूपों पर निर्भरता कम करने और नए इलाकों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त संसाधन विकसित किए जा रहे हैं।