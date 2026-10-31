प्रयागराज के तीन विधानसभा क्षेत्रों की 194 सड़कें 30 करोड़ से चमकेंगी, ग्रामीणों की राह होगा सुगम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। फाफामऊ, प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा क्षेत्रों की 194 सड़कों की सूरत बदलने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत और सुधार पर 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा।

सड़क बनाने को टेंडर प्रक्रिया शुरू लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड तीन की ओर से इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह वह सड़कें हैं, जिनका निर्माण पिछले कई वर्षों से नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कार्य आवंटन के बाद निर्माण और मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा।उन सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी स्थिति खराब होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।