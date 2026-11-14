विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज के पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, यमुनानगर जोन में 109 दारोगाओं का तबादला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनानगर जोन में तैनात 109 दारोगाओं को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीसीपी यमुनानगर मनीष शांडिल्य ने कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। सभी दारोगाओं को अलग-अलग थाने में भेजा गया है।

स्थानांतरण सूची: किसे कहां भेजा गया? स्थानांतरण सूची के अनुसार दारोगा सपना, नेहा चौधरी, कुसुमलता, निधि कुमारी, अंबरीश, विजय सिंह को शंकरगढ़, रेशु यादव, वंदना सिंह, सोनू को मांडा थाना, हरिशंकर यादव, हरिनारायण, ज्योति सचान, जीतू बघेल, अफजल सिद्दीकी को बारा थाने में तैनाती मिली है। वीरेंद्र यादव, सुरेश सिंह को खीरी थाना, हरखनाथ यादव, दिव्या कुमारी, शिल्पी को लालापुर थाना में पोस्टिंग हुई है।

कई दाराेगाओं को अलग-अलग थाने भेजा गया भृगुनाथ को कोरांव, रिया द्विवेदी, दर्शन सिंह को मेजा थाने भेजा गया है। इंद्रदेव पांडेय को नैनी, कालीचरन, आयुषी वाजपेयी को करछना थाने में तैनाती मिली है। इनके अलावा भी विभिन्न थानों में तैनात कई दाराेगाओं को अलग-अलग थाने में भेजा गया है।