जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। अराजकतत्वों ने पुलिस लाइन में हवाई माध्यम से बम गिराए। इस पर तत्काल सायरन बजा और सारी बत्तियां बुझ गईं। पुलिस लाइन के मैदान में अंधेरा छा गया। बचाओ- दौड़ो...अरे शीघ्रता करो का मचा शोर। पलक झपकते ही आपातकालीन सेवा की टीमें बचाव में लग गईं। राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भी आपात सेवाएं तैयार थीं। कुछ ही देर में सब कुछ नियंत्रण में आ गया।

एयर ब्लैक आउट मॉक ड्रिल यह कोई वास्तविक हमला नहीं था, बल्कि ऐसी विषम परिस्थितियों में राहत व बचाव के लिए की गई पुलिस-प्रशासन की तैयारी को परखने के लिए किया गया एयर ब्लैक आउट मॉक ड्रिल था। मैदान में अपर जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय, एएसपी प्रशांत राज, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस राकेश कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।

तत्काल बिजली आपूर्ति बाधित की गई हमले का डेमो होते ही जैसे ही जिला प्रशासन को जानकारी मिली, तत्काल प्रशासन द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित की गई। सायरन बजाकर आम नागरिकों सहित समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को अलर्ट किया गया तथा तत्काल पुलिस बल, अग्निशमन, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनसीसी कैडेट व चिकित्सा की टीमें पहुंचीं।