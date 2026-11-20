जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुंडा के बेंती में आयोजित बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी गरमाहट है। कथा के दौरान जहां बाहुबली राजनेताओं, संतों, महंतों का संगम हो रहा है, वहीं पोस्टर वार भी चला। राम कथा के आयोजक पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थकों का उत्साह बुलंदी पर छाया रहा।

ऐसे पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे अब भी उनके समर्थक जोश में हैं। कई लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर भी रहे, जिसमें रघुराज प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाए जाने तक की इच्छा और मांग शामिल रही। ऐसे पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहे हैं और उनकी तरह-तरह से लोग व्याख्या और चर्चा कर रहे हैं। यह पोस्टर एआई की मदद से समर्थकों द्वारा बनाए गए हैं।