जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह सनातन और हिंदुत्व के लिए जीवन भर काम करेंगे। हत्या की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। कृष्ण भगवान के संबंधित बयान पर उन्होंने इसलिए माफी मांगी, ताकि हिंदू वापस में ना टकराएं। किसी से डर कर माफी नहीं मांगी।

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले... कुंडा के बेती में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया द्वारा आयोजित श्री राम कथा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि सनातन को बाहर से नहीं, अंदर के छिपे हुए नकली हिंदुओं से खतरा है। उन्होंने हाल में अपने विवादित बयान के लिए माफी इसलिए मांगी, ताकि हिंदुओं में फूट न पड़े और सामाजिक एकता बनी रहे।

एमपी में कथा के दौरान हुआ था बयान पर विवाद विवाद मध्य प्रदेश में कथा के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना वाले बयान पर हुआ था। बाद में उन्होंने कहा था कि किसी भी देवता का अपमान करने का इरादा नहीं था। इस विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में उनके कार्यक्रमों पर रोक और बैन की मांग की थी, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया था।