जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है। मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि मथुरा में 100 प्रतिशत नहीं, एक करोड़ प्रतिशत मंदिर बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों मैं मथुरा गया था तो मेरा मन हुआ कि गुंबद पर चढ़कर कुदाल से उसे तोड़ दूं। संवैधानिक पद पर होने के कारण ऐसा नहीं कर पाया। कहा कि जल्द ही गुंबद ट्रटेगा और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा।

'चुप रहने का नहीं, डटकर जवाब देने का समय' प्रतापगढ़ृ जनपद में कुंडा स्थित बेंती राजभवन में चल रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन हो रहा है। इसमें हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु जुट रहे हैं। इसी दौरान बृज के कथावाचक नागेंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं बृज भूमि से आया हूं। जहां भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं। भारत राम-कृष्ण और ऋषियों का देश है। यहां पर भगवान के मंदिर और देवालय हैं। उन्होंने कहा कि जब मंदिर-देवालय थे, तब औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आए और मंदिरों को लूटने का प्रयास किया। मंदिरों की चोटी काटकर गुंबद लगा दिया।

संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान... वे बोले कि आज लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन ध्वजा बागेश्वर पीठाधीश्वर देशभर में फहरा रहे हैं। वह संदेश दे रहे हैं कि अब चुप रहने का समय नहीं, डटकर जवाब देने का समय है। हमारे पास शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं। कहा कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत को इस्लामिक देश बनाने की। इस्लामीकरण करने वालों को मालूम है कि जब तक देश में संत हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। अब हिंदू जागृत हैं, वह अपमान नहीं सहेंगे। मंच से उन्होंने हुंकार भरी - संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।

'राघव-माधव के नाम पर बांटने की साजिशें नाकाम' राजस्थान के शिव बाड़मेर से निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजा भैया यूपी ही नहीं पूरे भारत की शान हैं। यह जो ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, हम सभी इसमें हैं। इसमें पाकिस्तान विस्थापित हिंदू परिवार भी आए हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है और वहां से आने वाले पाक विस्थापित भाइयों की क्या स्थितियां हैं। हम सभी अंतरराष्ट्रीय बार्डर से आए हैं, बहुत नजदीक से देखा है।