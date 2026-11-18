जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कुंडा के बेंती में चल रही रामकथा में दूसरे दिन बुधवार को भी सनातन व हिंदुत्व के सशक्तीकरण का खुला संदेश दिया। साफ कहा कि जैसे प्रभु राम के साथ उनके भाई व वानर-भालू सब थे, उसी प्रकार हिंदू एकजुट रहें। ऐसा होने पर भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। सनातन विरोधियों को देश से भागना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अपने घर पर भगवा ध्वज लगाओ। माथे पर टीका हो और जीभ पर मानस की चौपाई। केवल बोलने से सनातन नहीं बचेगा। किसी सनातनी पर आंच आए तो सब मिलकर मदद करें। ऐसा नहीं किया तो वह दिन भी आ सकता है, जब देश विरोधी ताकतों के कारण तुमको अपना घर छोड़कर भागना पड़े।

इस्लामिक प्रभाव की ओर किया सचेत धीरेंद्र शास्त्री ने इस्लामिक प्रभाव की ओर सचेत करते हुए कहा कि उनके चार घर भी हों तो हरे रंग से रंगे रहते हैं और सनातनी के गांव में भगवा ध्वज भी नहीं दिखता। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके यहां रिश्तों की मर्यादा नहीं है। संबंधों की गरिमा नहीं है, लेकिन हमारे यहां नारी पूज्या है। हमें अपनी संस्कृति व सनातन पर गर्व होना चाहिए।

धीरेंद्र कृष्ण ने 500 पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं को भी रामचरित्र सुनाया व हवन में उनको शामिल किया। प्रभु राम की चर्चा करते हुए जीवन का सूत्र दिया। कहा कि जीवन जीना है तो राम के गुणों काे अपनाएं। मोक्ष पाना है तो भागवत को अपनाएं। कैकई की चर्चा में पीठाधीश्वर ने कहा कि कैकई ने राम जी के कहने पर उनके लिए वनवास मांगा था। अगर राम वन न जाते, तो राम बन न पाते। इसलिए कैकई निंदनीय नहीं, वंदनीय हैं।

सत्संग के बिना विवेक नहीं: धीरेन्द्र सत्संग की महत्ता बताते हुए कहा कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग व संत दर्शन भी बिना प्रभु के दर्शन के नहीं होता। इसलिए मर जाना, पर अधर्म व कुसंग की राह पर मत चलना। हर अमीर हिंदू गरीब की मदद करे, मंदिरों के चढ़ावे का पैसा गरीब हिंदुओं पर खर्च हो तो हर हिंदू मजबूत हो जाएगा।