गुरुदीप त्रिपाठी, प्रतापगढ़। कुंडा की रामकथा के मंच से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बहुत जल्द वृंदावन जाएंगे हम। आप लोग भी मथुरा चलना। वृंदावन हम सिर्फ इसलिए जाएंगे कि यदि किसी भक्त को क्षोभ हुआ है तो माफी मांगेंगे। समय आ गया है।

चार दिवसीय कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को कथा के साथ सनातन व मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को उसका गौरव दिलाने की खुलकर वकालत की। कहा कि राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है।

उन्होंने वायरल वीडियो पर माफी मांगने के बारे में स्पष्ट किया कि हमने क्षमा भक्तों के लिए मांगी। आशंका थी कि कहीं हमारे हिंदू आपस में टकरा न जाएं। हिंदुओं के लिए क्षमा एक बार नहीं, 100 बार मांगना पड़े तो मांग लेंगे।

हर जिले में एक राजा भैया हो: धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर पीठाधीश्वर ने कहा कि मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर जिले में एक राजा भैया होना चाहिए। सनातन के लिए कहने वाले तो बहुत हैं, पर लड़ने वाले नहीं हैं। राजा तन-मन-धन और गन से भी सनातनी हैं। बाकी समझदार को इशारा काफी है।