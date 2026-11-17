जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। चार दिवसीय रामकथा और हिंदुत्व को जीने वालों का सैलाब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को चार दिवसीस कथा के पहले ही दिन अपने तेवर में कहा कि हम सनातनी हैं और रहेंगे। इसके लिए हम गाली ही नहीं, गोली भी खाने से नहीं डरते।

मेरे सनातन और धर्म पर घात हुआ तो हम सनातनी प्रतिघात करेंगे। उन्होंने कथा में शामिल 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की मांग भी केंद्र सरकार से की। साथ ही खुलकर कहा कि रामलला तो आ गए, अब श्याम लला को मथुरा लाना है। हम सबको वहां चलना होगा।

हजारों श्रद्धालुओं को रामकथा सुनाने की शुरुआत रामराज की चर्चा से करते हुए उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या भी की। कहा कि जहां भोग है वह रावण राज है और जहां धर्म व योग है, वह रामराज है। जहां पाने की नहीं, देने की ललक हो वह रामराज है। हमें हर हृदय में राम का प्रवेश कराना है। कुंडा में जैसे प्रयागराज का महाकुंभ लगा है। यहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शरणार्थी आए हैं, यह सुखद है।

राजा भैया ने कथा व्यास समेत सबका स्वागत किया यह बहादुर हैं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने देश बदल लिया, लेकिन धर्म नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में अपने बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए राघव-माधव एक हैं। धर्म विरोधी तत्वों ने एक अधूरा वीडियो चलवाकर हमें कृष्ण विरोधी बताया। ऐसे आरोपों से हम डरते नहीं। सनातन व हिंदुत्व की आवाज उठाने पर कोई मेरी हत्या कर दे तो भी हम तैयार हैं। पं. धीरेंद्र कृष्ण ने यह भी कहा कि सनातन को जितना खतरा मुसलमानों से नहीं है, उससे अधिक हिंदू हैं।

इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन के एक-एक व्यक्ति में राम और कृष्ण बसते हैं। भारत ऋषियों की भूमि है। आयोजक कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कथा व्यास समेत सबका स्वागत किया।