जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुंडा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया द्वारा आयोजित राम कथा में राजनीति फिल्म और अध्यात्म जगत के सितारों का लगातार आगमन हो रहा है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह,वाराणसी के पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह,पूर्व सांसद धनंजय सिंह, चंदौली के विधायक सुशील सिंह जैसे अनेक नेता एक मंच पर नजर आए। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे।

हनुमान अंश फिल्म की टीम भी पहुंची इन नेताओं की पहचान यूपी और पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली चेहरों के रूप में की जाती है। इसके अलावा हनुमान अंश के मुख्य अभिनेता शोभनिव सत्य पूरी टीम के साथ पहुंचे। इन सितारों की एक साथ मंच पर मौजूदगी ने राम कथा को राजनीतिक नजरिए से भी चर्चित बना दिया है।