जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा, केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार अपने विरोधियों को प्रताड़ित कर रही है। उसी मंशा से आजम पर फर्जी मामले दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया था। उन्हें अंतरिम जमानत देकर कोर्ट ने भाजपा सरकार को आइना दिखाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर गुरुवार को आनंद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रमोद ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगा। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। हम उन सीटों पर लड़ेंगे जो एक-दूसरे को जिता सकते हैं।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंदिरा गांधी भारत की सबसे शक्तिशाली और करिश्माई प्रधानमंत्री के रूप में याद की जाती हैं। वह 20वीं सदी की एक विलक्षण प्रतिभा वाली विश्व नेता थी, जिनका सबसे बड़ा गुण उनका निडर होना था। अध्यक्षता शहर अध्यक्ष फुज़ैल हाशमी ने की। संचालन किशोर वार्ष्णेय ने किया।