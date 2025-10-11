Language
    PM Dhan Dhanya Krishi Yojana : किसानों को समृद्धि की राह दिखाएगी पीएम धन-धान्य कृषि योजना, खेती में मिलेगी सहूलियत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगी। इस योजना में प्रयागराज समेत देश के 100 जनपदों का चयन हुआ है, जहाँ खेती में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग मिलकर काम करेंगे। किसानों की ज़रूरतों को समझकर कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसे शासन को भेजा जाएगा ताकि बजट मिल सके।

    प्रयागराज में पशुपालन विभाग के 17 पशु मित्रों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते विधायक। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में किसानों के घर भी अब समृद्धि खिलखिलाएगी। खेती में तमाम सहूलियत मिलेंगी और उत्पादन बढ़ेेगा। उत्पादों के सही दाम दिलाने का इंतजाम होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में देश के जिन 100 जनपदों का चयन हुआ है, उनमें प्रयागराज भी शामिल है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। विकास भवन में भी समारोह हुआ।

    पीएम के शुभारंभ का प्रयागराज में देखा लाइव प्रसारण

    गंगा सभागार में हुए समारोह में पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य इसके मुख्य अतिथि रहे। डीएम मनीष कुमार वर्मा भी शामिल हुए। उपनिदेशक कृषि पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे जनपदों का चयन हुआ है, जहां खेती में उत्पादकता कम है। इसकी वजह से किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है। इनमें प्रयागराज समेत 12 जनपद यूपी के भी हैं।

    किसानों की समस्याओं व जरूरतों से होंगे रूबरू

    अब इन जनपदों में योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने में काम होगा। इस योजना में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, बैंक और नाबार्ड समेत कृषि से संबंधित अन्य कई विभाग मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले ब्लाक स्तर पर किसानों से साथ बैठक की जाएगी। कहां पर क्या दिक्कतें आ रहीं हैं और उनकी जरूरत क्या हैं, इसे जाना जाएगा।

    मांग के अनुसार बनाई जाएगी कार्ययोजना

    इसके बाद मांग के हिसाब से कार्ययोजना बनेगी। फिर जिले स्तर पर इसे लेकर मंथन होगा। इसके बाद कार्ययोजना शासन को भेजी जाएगी। वहां से बजट मिलेगा। समारोह में जिला कृषि अधिकारी केके सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. शिवनाथ यादव और जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

    विधायक ने पशु मित्रों को किया सम्मानित

    समारोह के दौरान ही विधायक ने पशुपालन विभाग के 17 पशु मित्रों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। इनमें रामनगर के मदन गोपाल निषाद, सहसों के धीरेंद्र कुमार, जंघई के कृपा शंकर यादव, फूलपुर के अखिलेश सिंह, विजय कुमार, आनापुर के मनीष कुमार यादव, धनुपुर के त्रिलोकी पटेल, कोहड़ार घाट के सुरेश कुमार, बरौत के सतीश कुमार यादव, शंकरगढ़ के विनोद कुमार, बहरिया के सत्य प्रकाश साहू, चिल्ला के रत्नाकर कुमार, चिलबिला के राम आसरे यादव, मनीष कुमार सिंह, बसही के राम प्रकाश यादव, कौड़िहार के विनय कुमार पाल शामिल रहे।

