PM Awas : प्रयागराज के 14 हजार लाभार्थियों को दो माह में 50 हजार की किस्त मिलेगी, 1.20 लाख ने किया आवेदन
प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 14 हजार से अधिक ...और पढ़ें
HighLights
डूडा की ओर से 55 हजार आवेदकों का हो चुका है सर्वे
लगभग 22 हजार आवेदकों का किया जा चुका है सत्यापन
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना संजोए शहर के 1.20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 55 हजार आवेदकों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, जबकि 22 हजार पात्र आवेदकों का सत्यापन करने के बाद उनकी सूची शासन को भेज दी गई है।
सात हजार के खाते में आ चुकी है धनराशि
अब 14 हजार से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए दो माह के भीतर 50 हजार रुपये पहली किस्त मिल जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में सात हजार लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त भेजी जा चुकी है।
पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया हो रही
डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) की ओर से आवेदनों की जांच और पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। सर्वे के दौरान ऐसे आवेदक भी सामने आए हैं, जिनके पास आवास निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं है। डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है।