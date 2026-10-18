PM Awas : प्रयागराज के 14 हजार लाभार्थियों को दो माह में 50 हजार की किस्त मिलेगी, 1.20 लाख ने किया आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना संजोए शहर के 1.20 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 55 हजार आवेदकों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, जबकि 22 हजार पात्र आवेदकों का सत्यापन करने के बाद उनकी सूची शासन को भेज दी गई है।

सात हजार के खाते में आ चुकी है धनराशि अब 14 हजार से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए दो माह के भीतर 50 हजार रुपये पहली किस्त मिल जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में सात हजार लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त भेजी जा चुकी है।