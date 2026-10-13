प्रयागराज के पीडी टंडन पार्क में बनेगा ग्लो गार्डन, बच्चों के वाटर गेम्स व वाइल्ड लाइफ पर्यटकों को लुभाएगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के ह्रदय स्थल सिविल लाइंस स्थित पीडी टंडन पार्क अब शहर का आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें ग्लो गार्डेन विकसित होगा। यहां प्रस्तावित लेआउट के तहत पांच थीम पर आधारित जोन विकसित किया जाएगा। प्रकाशयुक्त घास, बच्चों के लिए वाटर गेम्स, बांस की पृष्ठभूमि में पांडा की प्रतिकृति तथा प्रकाशयुक्त वन्यजीवों की आकर्षक प्रतिकृतियां पर्यटकों को आकर्षित करेंगी।

मंडलायुक्त द्वारा प्रस्तावित ग्लो गार्डन योजना का निरीक्षण मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने पीडी टंडन पार्क का निरीक्षण करके शीघ्र की यहां काम शुरू कराने के निर्देश दिए। प्रस्तावित ग्लो गार्डन की योजना का निरीक्षण किया। पीडीए उपाध्यक्ष ऋषि राज ने बताया कि प्रस्तावित लेआउट के अंतर्गत पांच थीम आधारित जोन विकसित होंगे। प्रकाशयुक्त घास, बच्चों के लिए वाटर गेम्स, बांस की पृष्ठभूमि में पांडा की प्रतिकृति तथा प्रकाशयुक्त वन्यजीवों की आकर्षक प्रतिकृतियां शामिल हैं।

दुकानें विकसित करने की भी योजना पार्क के मध्य स्थित फव्वारे को रंगीन प्रकाशयुक्त फव्वारे के रूप में विकसित होंगे। शीघ्र डीपीआर तैयार कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश देते हुए मंडलायुक्त ने ग्लो गार्डन को बच्चों के लिए आकर्षक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने को कहा ताकि यह बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। उन्होंने पार्क की बाहरी परिधि के साथ थीम आधारित दुकानें विकसित करने की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

सीएम ग्रिड की सड़क निर्माण में अनियमितता मिली शहर में सीएम ग्रिड की सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। जार्जटाउन में लिडिल रोड समेत अन्य सड़कों में पिछले दिनों गड़बड़ी पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया था। मंडलायुक्त ने क्लाइव रोड का निरीक्षण किया तो उसमें भी गड़बड़ी पकड़ ली गई। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त साईं तेजा एवं संबंधित अभियंताओं के साथ क्लाइव रोड पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण किया।