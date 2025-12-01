Language
    PCS Preliminary Exam 2025 Result : पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, मुख्य परीक्षा में कितने सफल?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    PCS Preliminary Exam 2025 Result उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 920 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

    PCS Preliminary Exam 2025 Result पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, मुख्य परीक्षा के लिए 11,727 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। PCS Preliminary Exam 2025 Result उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सोमवार को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) तथा सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया। कुल 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के 50 दिन के भीतर ही यह परिणाम जारी कर दिया। कुल 920 पदों के लिए यह परीक्षा कराई गई है।

    PCS Preliminary Exam 2025 Result वर्ष 2025 की पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को दो सत्रों में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किए थे। परीक्षा के प्रथम सत्र में 2,67,340 तथा द्वितीय सत्र में 2,65,270 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।

    सचिव अशोक कुमार के अनुसार कुल 920 पदों में 106 पद एसीएफ/आरएफओ सेवा के हैं, जबकि 814 पद पीसीएस व प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित हैं। आयोग ने 200 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 920 कर दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है।

    मुख्य परीक्षा के आयोजन से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक निर्देश अलग से और जल्द जारी किए जाएंगे। इस भर्ती में पदों में साढ़े चार गुणा वृद्धि से अब अभ्यर्थियों के पास चयन के मौके भी बढ़ गए हैं।

    प्राप्तांक-कट-आफ अंतिम चयन परिणाम के बाद

    आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कट-आफ अंक आदि की जानकारी अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।