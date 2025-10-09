UP PCS 2025: नकल रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध, चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को चेहरा ढककर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नकाब, मास्क, दुपट्टा, स्कार्फ या किसी भी प्रकार से चेहरा ढकने वाले वस्त्रों से चेहरा नहीं ढका जा सकेगा।

अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य होगा।बुधवार को प्रशिक्षण सत्र में केंद्र व्यवस्थापकों और निरीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। परीक्षा सामग्री के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक सीलबंद पैकेट में रखे जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा।

निरीक्षकों व दो अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद ही प्रश्न-पत्र वितरित होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा लायी गई सामग्री केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था यथा क्लाक रूम में ही जमा होगी। परीक्षा शुरू होते ही शेष प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक एकत्रित कर गणना की जाएगी और इन्हें सुरक्षित तरीके से सील कर केंद्र व्यवस्थापक को सौंपा जाएगा।