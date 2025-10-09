Language
    UP PCS 2025: नकल रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध, चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:02 AM (IST)

    लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र में चेहरा ढककर प्रवेश प्रतिबंधित है। पहचान के लिए चेहरा स्पष्ट दिखना अनिवार्य है। प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक सीलबंद पैकेट में अभ्यर्थियों के सामने खोले जाएंगे। कक्ष निरीक्षकों को नो रिलेशन सर्टिफिकेट देना होगा और मोबाइल जमा करने होंगे। रफ शीट अलग से नहीं मिलेगी, और ओएमआर की तीन प्रतियां होंगी।

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को चेहरा ढककर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नकाब, मास्क, दुपट्टा, स्कार्फ या किसी भी प्रकार से चेहरा ढकने वाले वस्त्रों से चेहरा नहीं ढका जा सकेगा।

    अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य होगा।बुधवार को प्रशिक्षण सत्र में केंद्र व्यवस्थापकों और निरीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। परीक्षा सामग्री के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक सीलबंद पैकेट में रखे जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा।

    निरीक्षकों व दो अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद ही प्रश्न-पत्र वितरित होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा लायी गई सामग्री केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था यथा क्लाक रूम में ही जमा होगी। परीक्षा शुरू होते ही शेष प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक एकत्रित कर गणना की जाएगी और इन्हें सुरक्षित तरीके से सील कर केंद्र व्यवस्थापक को सौंपा जाएगा।

    नकल की संभावना को खत्म करने के लिए कक्ष निरीक्षकों को अनिवार्य रूप से नो रिलेशन सर्टिफिकेट केंद्र व्यवस्थापक को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों को मोबाइल केंद्र व्यवस्थापक के पास जमा करना होगा।

    परीक्षार्थियों को अलग से नहीं मिलेगी रफ शीट

    परीक्षार्थियों को अलग से रफशीट नहीं मिलेगी। रफ कार्य के लिए टेस्ट बुकलेट के अंत में दिए गए दो पृष्ठ का ही उपयोग करना होगा। ओएमआर की तीन प्रतियां गुलाबी (मूल प्रति), हरी (संरक्षित प्रति) और नीली (अभ्यर्थी प्रति) होंगी। परीक्षा समाप्ति से पांच मिनट पहले यह घोषणा की जाएगी कि समय समाप्ति निकट है। सभी परीक्षार्थियों को उनकी नीली प्रति लौटाई जाएगी।