माफिया अतीक अहमद की जमीन पर पद्मलोक अपार्टमेंट का DPR तैयार, एक सप्ताह में निकलेगा टेंडर; जल्द शुरू होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्री कृष्णपुरी (कसारी-मसारी) में माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर पद्मलोक अपार्टमेंट का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। आवासीय योजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुका है। कंसल्टेंट कंपनी की ओर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को उपलब्ध करा दिया गया है।

अब एक सप्ताह के भीतर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीडीए की इस महत्वाकांक्षी आवासीय योजना के तहत चार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 602 फ्लैट बनाए जाएंगे। योजना में पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी, ताकि आवंटियों को वाहनों को खड़ा करने में परेशानी न हो।