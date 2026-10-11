नई दिल्ली रूट पर ट्रेनें निरस्त: एक दिन में 14 हजार टिकट रद, रेलवे ने 24 घंटे में लौटाए सवा करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के सबसे व्यस्त नई दिल्ली रूट पर ट्रेनों का संचालन चरमराने से यात्रियों का सफर पूरी तरह बेपटरी हो गया है। एक तरफ जहां अचानक ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर रेलवे के खजाने पर भी तगड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है।

प्रयागराज मंडल के आरक्षण केंद्रों से महज 24 घंटे के भीतर 14 हजार से अधिक यात्रियों को 1.17 करोड़ रुपये से ज्यादा का नकद रिफंड लौटाना पड़ा। उधर, रेक उपलब्ध न होने के कारण प्रयागराज और हमसफर एक्सप्रेस रविवार सुबह दिल्ली से प्रयागराज नहीं पहुंचेंगी, जिससे आने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुक्रवार को ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली गई ही नहीं। वहीं, शनिवार को नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी दिल्ली में ही निरस्त कर दी गई, जिससे दिल्ली से पूर्वांचल और बंगाल की ओर जाने वाले यात्री बीच रास्ते में फंस गए।

शुक्रवार को ट्रेनें रद होने से फंसे हजारों यात्री शनिवार को एक साथ प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। शाम ढलते ही दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बों में चढ़ने के लिए आरपीएफ ने कतार लगवाई और जनरल कोच में एक-एक चात्री को चढ़ाया गया।

स्लीपर और एसी बोगियों में भी वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की भरमार रही। यही स्थिति रीवा एक्सप्रेस और हमसफर में भी देखने को मिली। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ इतनी नहीं रही कि दरवाजे तक लटक कर लोगों को यात्रा करनी पड़े, सभी को अंदर सीटें मिल गई।



प्रयागराज और कानपुर में सबसे ज्यादा टिकट वापसी

शुक्रवार को प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, कानपुर शताब्दी, श्रमशक्ति और शकूरबस्ती स्पेशल जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन अचानक रोक दिया गया था। यात्रा के ऐन वक्त पर गाड़ी रद होने की सूचना मिलते ही स्टेशनों पर टिकट वापसी के लिए यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। नौ अक्टूबर को प्रयागराज मंडल के काउंटरों से कुल 14,656 यात्रियों ने अपने टिकट रद कराए, जिसके बदले रेलवे प्रशासन ने 1,17,71,418 रुपये का भुगतान नकद रिफंड के रूप में किया।