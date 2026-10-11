रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला है 41,149 रुपए का बोनस? देखें क्या है सोशल मीडिया पर वायरल लेटर की सच्चाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 78 दिनों का बोनस (41,149 रुपये) दिए जाने के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा पत्र पूरी तरह फर्जी और जाली निकला है।

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए सभी जोनल कार्यालयों और कर्मचारियों को सतर्क किया है। इंटरनेट मीडिया पर रेलवे बोर्ड के नाम से एक पत्र (आरबीई सं. 101/2026) वायरल हो रहा था। इसमें गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 41,149 रुपये उत्पादकता आधारित बोनस का दावा था।