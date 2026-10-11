हड़ताल खत्म होते ही प्रयागराज में नौ लेखपाल निलंबित, 52 हजार आवेदन लंबित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रमुख मांगें मान लिए जाने के बाद लेखपालों की हड़ताल भले ही शनिवार को समाप्त हो गई मगर सोरांव तहसील के नौ लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। वहीं, हड़ताल के चलते जिले में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लगभग 52 हजार आवेदन लंबित हैं। अब इन आवेदनों के शीघ्र निस्तारण की चुनौती होगी।

सोरांव तहसील के जिन नौ लेखपालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, उन पर भले ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है मगर लेखपाल संघ ने इसे हड़ताल से जोड़ दिया है। एसडीएम भारती मीणा ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की फसल क्षति का स्थलीय निरीक्षण कर राहत पोर्टल पर समयबद्ध डेटा फीड करने की जिम्मेदारी लेखपालों को सौंपी थी।

समय से विवरण अपलोड न होने के कारण पात्र किसान मुआवजा राशि पाने से वंचित रह गए। इस गंभीर शिथिलता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम ने आठ लेखपालों राजेंद्र कुमार, विनय कुमार पटेल, जितेंद्र कुमार पटेल, अनिल कुमार पटेल, इंद्रजीत बहादुर पटेल, वीरेंद्र कुमार सिंह, जूही मिश्रा, अखिलेश कुमार यादव को निलंबित कर दिया।

इसके अलावा, महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत ग्राम गोहरी की मैपशीट निर्धारित समय-सीमा आठ अक्टूबर तक जमा न करने पर लेखपाल योगेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित किया गया है। मैपशीट जमा न होने के कारण गांव का अंतिम नक्शा समय पर तैयार नहीं हो सका। एसडीएम सोरांव ने दोनों मामलों की विभागीय जांच के लिए नायब तहसीलदार मध्यवर्ती को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।