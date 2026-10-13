प्रयागराज के रास्ते 16 अक्टूबर से दौड़ेगी नई दिल्ली-पटना विशेष वंदे भारत, त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। कानपुर और प्रयागराज होकर गुजरने वाली यह पूरी तरह आरक्षित ट्रेन 16 अक्टूबर से पटरी पर उतरेगी।

शुरुआत में ट्रेन 02252 नई दिल्ली-पटना 16 व 18 अक्टूबर को और ट्रेन 02251 पटना-नई दिल्ली 17 व 19 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 26 नवंबर तक यह सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। नई दिल्ली से यह प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी, जबकि पटना से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व रविवार को रवाना होगी।