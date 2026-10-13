प्रयागराज के रास्ते 16 अक्टूबर से दौड़ेगी नई दिल्ली-पटना विशेष वंदे भारत, त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत
रेलवे ने दीपावली और छठ महापर्व के लिए नई दिल्ली से पटना के बीच विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की ...और पढ़ें
HighLights
त्योहारों पर सीट न मिलने से परेशान यात्रियों को मिलेगी राहत
आइआरसीटीसी के साथ टिकट काउंटर से होगी ट्रेन में बुकिंग
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच 16 कोच की स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। कानपुर और प्रयागराज होकर गुजरने वाली यह पूरी तरह आरक्षित ट्रेन 16 अक्टूबर से पटरी पर उतरेगी।
शुरुआत में ट्रेन 02252 नई दिल्ली-पटना 16 व 18 अक्टूबर को और ट्रेन 02251 पटना-नई दिल्ली 17 व 19 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 26 नवंबर तक यह सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। नई दिल्ली से यह प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी, जबकि पटना से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व रविवार को रवाना होगी।
नई दिल्ली से सुबह 08:35 बजे चलकर दोपहर 03:45 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और 03:50 बजे रवाना होकर रात 09:30 बजे पटना पहुंचेगी। पटना से सुबह 10:00 बजे चलकर दोपहर 03:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और 03:40 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा में तय किया गया है।