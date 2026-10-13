मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर को प्रयागराज आएंगे, माफिया से मुक्त जमीन पर बनने वाले फ्लैट का करेंगे भूमि पूजन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुरुवार यानी 15 अक्टूबर को प्रयागराज आगमन होगा। माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के पास कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) पद्मलोक अपार्टमेंट विकसित करेगा। इसी अपार्टमेंट बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे।

पीडीए ने भूमि का समतलीकरण किया इस जमीन को माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई है। करीब 191.20 करोड़ रुपये की लागत से 14 मंजिल का अपार्टमेंट तैयार किया जाएगा जिसमें 602 फ्लैट 2 बीएचके के बनाए जाएंगे। भूमि पूजन के पहले निर्माण स्थल पर पीडीए के अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में मंगलवार को समतलीकरण कराया गया।

76 फ्लैट की चाबी सीएम ने आवंटियों को दी थी इसके पहले लूकरगंज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत 76 फ्लैटों का निर्माण कर गरीबों को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को चाबी वितरित किया था।

सभी फ्लैट 2BHK के होंगे कसारी-मसारी आवास योजना में करीब 9811 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कुल 602 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। सभी फ्लैट दो बेडरूम, हाल और रसोई (2 बीएचके) श्रेणी के होंगे। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर से अधिक रखा जाएगा। आठ लिफ्ट लगाई जाएगी। परियोजना को ग्रुप हाउसिंग के तहत विकसित किया जाएगा।

सीमित बजट में फ्लैटों की बिक्री होगी : पीडीए उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद तेजी से निर्माण किया जाएगा। इस आवासीय योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगी। सीमित बजट में फ्लैटों की बिक्री की जाएगी।