    सीट न मिले या हो गंदगी... अब यात्री सीधे कर सकेंगे शिकायत, रेलवे ट्रेन के हर कोच में करने वाला है ये बदलाव

    By Amarish Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    उत्तर मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर कोच में अधिकारियों के नंबर चस्पा करेगा। यात्री सीट, गंदगी या सुरक्षा संबंधी शिकायत सीधे कर सकेंगे। कॉल पर अधिकारी लोकेशन ट्रैक कर समस्या का समाधान करेंगे। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी। शुरुआत प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से होगी, जिसका विस्तार एनसीआर के सभी मंडलों में किया जाएगा। यह कदम माघ मेला 2026 से पहले उठाया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) यात्रियों की परेशानियां दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही हर ट्रेन के हर कोच में रेल अधिकारियों के सीधे मोबाइल नंबर चस्पा किए जाएंगे। अगर सफर के दौरान कोई समस्या हो, जैसे सीट न मिलना, गंदगी, सुरक्षा का खतरा या कोई अन्य दिक्कत तो यात्री उसी कोच के नंबर पर काल कर शिकायत कर सकेंगे। समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा।

    कोच की दीवार पर नंबर लिखे होंगे-अधिकारी का नाम, पद और नंबर। काल करने पर अधिकारी तुरंत लोकेशन ट्रैक कर समस्या हल करेंगे। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी, जहां काल रिकॉर्ड होगी और जीपीएस से ट्रेन की पोजीशन पता चलेगी। यह योजना एनसीआर के महाप्रबंधक की देखरेख में तैयार हुई है।

    मुख्यालय स्तर पर विस्तृत प्रस्ताव मंजूर हो चुका। पहला चरण माघ मेला 2026 से पहले शुरू होगा, जब प्रयागराज में लाखों यात्री आएंगे। शुरुआत प्रमुख ट्रेनों से होगी-जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और संगम एक्सप्रेस। इनके हर कोच में नंबर लगेंगे। फिर धीरे-धीरे एनसीआर के सभी मंडलों-प्रयागराज, आगरा, झांसी आदि की सभी ट्रेनों में यह फैलेगा। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह का कहना है कि इससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और अनुशासन सुधरेगा। अधिकारी ट्रेनिंग लेंगे ताकि काल पर त्वरित कार्रवाई हो। कुल मिलाकर, यह छोटा सा बदलाव रेल यात्रा को नई ऊंचाई देगा।