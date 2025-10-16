सीट न मिले या हो गंदगी... अब यात्री सीधे कर सकेंगे शिकायत, रेलवे ट्रेन के हर कोच में करने वाला है ये बदलाव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) यात्रियों की परेशानियां दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही हर ट्रेन के हर कोच में रेल अधिकारियों के सीधे मोबाइल नंबर चस्पा किए जाएंगे। अगर सफर के दौरान कोई समस्या हो, जैसे सीट न मिलना, गंदगी, सुरक्षा का खतरा या कोई अन्य दिक्कत तो यात्री उसी कोच के नंबर पर काल कर शिकायत कर सकेंगे। समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा।

कोच की दीवार पर नंबर लिखे होंगे-अधिकारी का नाम, पद और नंबर। काल करने पर अधिकारी तुरंत लोकेशन ट्रैक कर समस्या हल करेंगे। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी, जहां काल रिकॉर्ड होगी और जीपीएस से ट्रेन की पोजीशन पता चलेगी। यह योजना एनसीआर के महाप्रबंधक की देखरेख में तैयार हुई है।