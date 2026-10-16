नवरात्र की अष्टमी का व्रत कब? दुविधा में न रहें श्रद्धालु, 18 अक्टूबर को ही है; महानवमी 19 को मनाई जाएगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शक्ति साधना का महापर्व शारदीय नवरात्र में सनातन धर्मावलंबी व्रत और साधना में लीन हैं। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए दर्शन-पूजन चल रहा है। वैसे तो नवरात्र नौ दिनों की है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति है। सनातन धर्म के मर्मज्ञों ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया है कि अष्टमी का रविवार (18 अक्टूबर) और नवमी तिथि का व्रत सोमवार (19 अक्टूबर) को रखा जाएगा।

... इसलिए अष्टमी व्रत रविवार को होगा ज्योतिर्विद आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार जिस तिथि का प्रभाव दोपहर और शाम को रहता है, उसका प्रभाव दिनभर माना जाता है। आश्विन शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि रविवार की सुबह 5.54 बजे लगकर सोमवार की सुबह 7.53 बजे तक रहेगी। उक्त तिथि रविवार को दिनभर रहेगी, लेकिन दोपहर और शाम को उसका प्रभाव नहीं है। ऐसे में अष्टमी तिथि का व्रत रविवार को रखा जाएगा।

नौ दिन व्रती दशमी की सुबह 10 बजे से पहले पारण करें आचार्य देवेंद्र ने बताया कि इसी प्रकार नवमी तिथि सोमवार की सुबह 7.54 बजे से लगकर मंगलवार की सुबह 9.37 बजे तक रहेगी। दोपहर और शाम को उसका भी प्रभाव नहीं है। इसलिए नवमी तिथि का व्रत सोमवार को रखा जाएगा। नौ दिन व्रत रखने वाले साधकों को दशमी तिथि की सुबह 10 बजे से पहले पारण कर लेना चाहिए।