प्रयागराज में कचहरी और कटरा क्षेत्र में शहरवासियों को जाम से मिलेगी राहत, बनेगी चार मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सड़कों का चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था में बदलाव के बावजूद शहर के प्रमुख क्षेत्रों में जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही है। खासकर कचहरी और कटरा क्षेत्र में सुबह से रात तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कटरा में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की तैयारी शुरू की है।

लक्ष्मी टाकीज चौराहा और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के बीच लगभग 15 बिस्वा जमीन पर पांच मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में 400 चार पहिया और एक हजार दो पहिया वाहनों को खड़ा करने की क्षमता होगी। इससे कटरा बाजार, जिला न्यायालय, विकास भवन और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय आने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

अभी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़कों के किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे पहले से व्यस्त सड़कों पर जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस क्षेत्र में यातायात का दबाव बना रहता है।