Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : प्रयागराज शहर में भी इस बार गूंजेगी सामूहिक विवाह की शहनाई, आए हैं कई आवेदन
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana प्रयागराज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवंबर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 250 शहरी क्षेत्र से हैं। इससे पहले मई में भी आयोजन हुआ था, जिसमें 513 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। सरकार ने प्रति जोड़े खर्च को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है, जिससे इस बार शहर में भी समारोह होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शहनाई इस बार शहर में भी गूंजेगी। कारण, योजना के तहत नवंबर में होने वाले आयोजन में जो 800 आवेदन आए हैं, उनमें करीब 250 जोड़े शहर क्षेत्र के हैं। मई में भी एक सामूहिक विवाह हुआ था, लेकिन तब शहर के एक भी आवेदन नहीं थे।
मई में 513 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे थे
सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजन होना है। इसके लिए आवेदन पहले से आ रहे हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इससे पहले मई में भी एक आयोजन हुआ था। इसमें 513 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे।
अब प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च
पहले सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च किए जा रहे थे। बाद में इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। अब अगले आयोजन में इसका लाभ मिलेगा। इसमें 60 हजार रुपये विवाहिता के खाते में जाएंगे। 15 हजार रुपये आयोजन और 25 हजार रुपये वर-वधू को दिए जाने वाले सामान की खरीद पर खर्च होंगे।
पिछले आयोजन में शहर का एक भी जोड़ा नहीं था
मई में हुए आयोजन में सिर्फ गंगापार व यमुनापार के वर-वधू ही शामिल हुए थे। शहरी क्षेत्र का कोई आवेदन नहीं आया था। इसलिए, शहर में सामूहिक विवाह हुआ ही नहीं।अगले आयोजन के लिए करीब 800 आवेदन अब तक आ चुके हैं। इनमें से लगभग 250 आवेदन शहरी क्षेत्र के वर-वधुओं के हैं। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार शहर में भी सामूहिक विवाह का समारोह होगा।
