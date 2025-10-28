Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : प्रयागराज शहर में भी इस बार गूंजेगी सामूहिक विवाह की शहनाई, आए हैं कई आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शहनाई इस बार शहर में भी गूंजेगी। कारण, योजना के तहत नवंबर में होने वाले आयोजन में जो 800 आवेदन आए हैं, उनमें करीब 250 जोड़े शहर क्षेत्र के हैं। मई में भी एक सामूहिक विवाह हुआ था, लेकिन तब शहर के एक भी आवेदन नहीं थे।

मई में 513 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे थे सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजन होना है। इसके लिए आवेदन पहले से आ रहे हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इससे पहले मई में भी एक आयोजन हुआ था। इसमें 513 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे।

अब प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च पहले सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च किए जा रहे थे। बाद में इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। अब अगले आयोजन में इसका लाभ मिलेगा। इसमें 60 हजार रुपये विवाहिता के खाते में जाएंगे। 15 हजार रुपये आयोजन और 25 हजार रुपये वर-वधू को दिए जाने वाले सामान की खरीद पर खर्च होंगे।