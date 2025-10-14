Language
    बाइक से नोटों का थैला लेकर बंदर फरार, पेड़ पर चढ़कर उड़ाए नोट तो मची अफरातफरी

    By Sunil Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:38 AM (IST)

    प्रयागराज के सोरांव तहसील में एक अजीब घटना घटी। एक बंदर ने बाइक की डिग्गी से नोटों भरा थैला चुरा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। अधिवक्ताओं और फरियादियों के शोर मचाने पर बंदर ने नोट गिराने शुरू कर दिए, जिसे बाद में इकट्ठा करके मालिक को सौंपा गया। इस घटना से तहसील परिसर में अफरातफरी मच गई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव तहसील परिसर में सोमवार को उत्पाती बंदर की वजह से अफरातफरी मच गई। आजाद सभागार के सामने खड़ी बाइक के बैग में रखा रुपयों से भरा थैला लेकर बंदर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जब वह पेड़ से नोट गिराने लगा तो अधिवक्ताओं की नजर पड़ी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    दरअसल, सोरांव तहसील स्थित आजाद सभागार के सामने एक व्यक्ति की बाइक खड़ी थी। अचानक एक बंदर पहुंचा और बाइक में बंधा बैग खोलकर उसमें रखे 500 के नोटों की गड्डी लेकर भाग निकला। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जब आसपास मौजूद अधिवक्ताओं और फरियादियों ने देखा तो हो हल्ला शुरू किया।

    इस पर बंदर पेड़ की और ऊंचाई पर चढ़ गया। वहां पर पार्सल की पालिथीन से रुपयों की गड्डी निकाली और रबड़ तोड़कर पैसा लेकर भागने का प्रयास किया। इसी बीच फरियादी और अन्य लोग जुट गए। हल्ला मचाने पर बंदर ने पेड़ से ही नोट उड़ाने शुरू कर दिए। नोट इधर-उधर गिरने शुरू हो गए तो अधिवक्ता व फरियादियों ने नोटों को समेटकर भुक्तभोगी को सौंपा।