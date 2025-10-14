बाइक से नोटों का थैला लेकर बंदर फरार, पेड़ पर चढ़कर उड़ाए नोट तो मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव तहसील परिसर में सोमवार को उत्पाती बंदर की वजह से अफरातफरी मच गई। आजाद सभागार के सामने खड़ी बाइक के बैग में रखा रुपयों से भरा थैला लेकर बंदर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जब वह पेड़ से नोट गिराने लगा तो अधिवक्ताओं की नजर पड़ी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

दरअसल, सोरांव तहसील स्थित आजाद सभागार के सामने एक व्यक्ति की बाइक खड़ी थी। अचानक एक बंदर पहुंचा और बाइक में बंधा बैग खोलकर उसमें रखे 500 के नोटों की गड्डी लेकर भाग निकला। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जब आसपास मौजूद अधिवक्ताओं और फरियादियों ने देखा तो हो हल्ला शुरू किया।