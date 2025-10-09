मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना सुनेंगे दलील
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना इस मामले में दलीलें सुनेंगे। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सभी पक्ष नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यह मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। प्रकरण की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना को नियुक्त किया है।
पीठ आज उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सुनवाई टल गई। नई तारीख क्या नियत की गई है, यह भी नहीं पता चल सका है। वाद संख्या नौ में (मंदिर पक्ष के) अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने यह जानकारी दी।
अब तक इस प्रकरण में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायणन मिश्र सुनवाई कर रहे थे। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण लखनऊ खंडपीठ में हो गया है । अब मुख्य न्यायमूर्ति ने सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना को नामित किया है।
