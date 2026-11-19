जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे एक जनवरी 2027 से 18 सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा समाप्त कर उन्हें नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में चलाएगी तो वहीं महानगरी एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट बनकर दौड़ेगी। इसका नंबर भी बदला जाएगा। 20 जनवरी से यह सुपरफास्ट बनकर सीएसएमटी-बनारस एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

सुपरफास्ट समाप्त होने से किराया कम होगा रेलवे ने एक जनवरी 2027 से 18 सुपरफास्ट ट्रेनों को नियमित एक्सप्रेस करने के साथ ही इनके नंबरों में भी बदलाव का निर्णय लिया है। सुपरफास्ट का दर्जा समाप्त होने के बाद इन ट्रेनों का किराया काफी कम हो जाएगा। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और वाराणसी के बीच चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस को अब सुपरफास्ट एक्सप्रेस का दर्जा मिलेगा। परिचालन संबंधी कारणों से रेलवे ने ट्रेन का नंबर और श्रेणी बदलने का निर्णय लिया है।

सुपरफास्ट व नियमित एक्सप्रेस की श्रेणी निर्धारत 20 जनवरी 2027 से ट्रेन नंबर 11093 सीएसएमटी-बनारस एक्सप्रेस को 22177 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 11094 बनारस-सीएसएमटी एक्सप्रेस को 22178 सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। संशोधित समय के अनुसार ट्रेन नंबर 22177 वाराणसी जंक्शन पर सुबह 3.20 बजे पहुंचेगी। रेलवे प्रत्येक वर्ष या नया टाइमटेबल लागू होने पर ट्रेनों की समयबद्धता और औसत गति की समीक्षा करता है और इसी मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सी ट्रेन को सुपरफास्ट किया जाएगा और किसे नियमित एक्सप्रेस में श्रेणी में रखा जाएगा।