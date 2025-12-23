Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माघ मेला को लेकर गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन, प्रयागराज से कई ट्रेनों का दिशावार होगा संचालन

    By Gyanendra Singh1 Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला के कारण गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन किया गया है। कई ट्रेनों का दिशावार संचालन होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    माघ मेला को लेकर गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला को लेकर रेल प्रशासन ने परिचालनिक कारणों से कई ट्रेनों के टर्मिनल में परिवर्तन, आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन एवं मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन दो जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक (47 दिन) सूबेदारगंज स्टेशन से चलेगी। इसी तारीख से प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस सूबेदारगंज स्टेशन से संचालित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज हमसफर 12 जनवरी से 24 जनवरी तक (13 दिन) सूबेदारगंज से आनंद विहार टर्मिनल चलेगी। इसी तरह नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या, बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली-डिब्रूगढ़, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली-हावड़ा, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली-राजेंद्रनगर का अप-डाउन का ठहराव प्रयागराज स्टेशन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रहेगा।

    प्रयागराज–गोरखपुर का मेला के दौरान फाफामऊ स्टेशन से संचालन होगा। इसी तरह चोपन-प्रयागराज एक्सप्रेस छिवकी स्टेशन से चलेगी। दानापुर-उधना एक्सप्रेस,पटना-एर्णाकुलम, छपरा-जालना, पुणे-बनारस, रांची-लोकमान्य तिलक टर्मिनल, अहमदाबाद-पटना, सिकंदराबाद-दानापुर, दादर-बलिया, रामेश्वरम-बनारस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

    मेला के दौरान दिशावार ट्रेनों का होगा संचालन

    माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की निर्बाध, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा के उद्देश्य से प्रयागराज मंडल द्वारा दिशावार ट्रेनों के सुव्यवस्थित एवं नियोजित संचालन की व्यापक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मंडल रेल प्रबंधक/प्रयागराज मंडल रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन के नेतृत्व में लागू की जा रही है।

    योजना के अंतर्गत प्रयागराज परिक्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से अलग–अलग दिशाओं के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर सीधे एवं सहज रेल सुविधा उपलब्ध हो सके तथा किसी एक स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ का दबाव न बने।

    दिशावार ट्रेनों की व्यवस्था इस प्रकार है-

    • प्रयागराज जंक्शन से कानपुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सतना एवं झांसी की दिशा में ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
    • नैनी जंक्शन से सतना एवं झांसी दिशा की ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।
    • प्रयागराज छिवकी स्टेशन से पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सतना एवं झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन होगा।
    • प्रयाग एवं फाफामऊ स्टेशनों से अयोध्या, जौनपुर एवं लखनऊ दिशा के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
    • झूंसी एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों से वाराणसी, गोरखपुर एवं मऊ की दिशा में ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

    प्रमुख स्नान पर्वों पर संगम स्टेशन बंद रहेगा

    मेला के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान प्रयागराज संगम स्टेशन, मुख्य स्नान तिथि से एक दिन पूर्व से दो दिन बाद तक, यात्री संचालन के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिशावार परिचालन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को जिस दिशा में यात्रा करनी हो, उसी अनुरूप नजदीकी एवं उपयुक्त स्टेशन से ही ट्रेन उपलब्ध कराई जा सके। इससे माघ मेला अवधि के दौरान रेल यातायात सुचारु, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बना रहेगा।

    गाड़ियों के आरक्षण चार्ट में बदलाव

    रेल प्रशासन ने गाड़ियों का रिजर्वेशन चार्ट बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है। गाड़ी का प्रस्थान समय सुबह 5.01 से 14.00 बजे तक है, तो उस गाड़ी का रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले समय 20.00 बजे तक जारी होगा।

    जिस गाड़ी का प्रस्थान समय 14.01 बजे से 23.59 बजे एवं 00.00 बजे से सुबह 05.00 तक है तो उस गाड़ी का रिजर्वेशन चार्ट प्रस्थान समय से 10 घंटे पहले जारी होगा। इससे वेटिंग एवं आरएसी टिकट यात्रियों को राहत मिलेगी।

    यात्रियों को समय से अपनी तैयारी और प्लानिंग करने में आसानी होगी एवं अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं। यात्रियों को यात्रा तिथि के अनुसार एक दिन पहले अपना इमरजेंसी कोटे के लिए आवेदन कर देना होगा।