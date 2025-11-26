माघ मेला में बाहर से आएगी सुरक्षा के लिए फोर्स, एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने प्रयागराज जंक्शन का लिया जायजा
प्रयागराज में माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। खुसरो बाग में कंट्रोल रूम तैयार है, और फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए कुछ ट्रेनें सूबेदारगंज से चलेंगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला जैसे विशाल आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने बुधवार को प्रयागराज जंक्शन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने साफ कहा कि मेला के दौरान बाहर से भारी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है, जो स्टेशन से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया व स्टेशन मार्ग पर हर जगह तैनात रहेगी।
प्लेटफॉर्म नंबर-1 से लेकर यात्री प्रतीक्षालय तक हर जगह पहुँचे एडीजी प्रकाश डी ने अधिकारियों से एक-एक व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि खुसरो बाग में प्लानिंग कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक वाले अत्याधुनिक कैमरे भी लग गए हैं, जो भीड़ में किसी भी संदिग्ध चेहरा को तुरंत पकड़ लेंगे।
एडीजी प्रकाश डी ने भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरह तैयार हैं। बाहर से आने वाली अतिरिक्त फोर्स माघ मेला को पूरी तरह सुरक्षित बनाएगी। आज का मेरा दौरा सिर्फ यही देखने के लिए था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। उनके साथ जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा, आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे के अफसर भी मौजूद रहे।
स्टेशन निदेशक बीके द्विवेदी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बड़ी ट्रेनें जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस अब सूबेदारगंज से चलाई जाएंगी। इससे मुख्य जंक्शन पर दबाव कम होगा। महाकुंभ की तर्ज पर ही होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त काउंटर, पानी और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
एडीजी रेलवे प्रकाश डी का यह दौरा और बाहर से फोर्स बुलाने का फैसला साफ बता रहा है कि इस बार माघ मेला न सिर्फ भक्तिमय होगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अभेद्य रहेगा। श्रद्धालुओं, बेफिक्र होकर आइए– आपकी सुरक्षा का जिम्मा अब और भी मजबूत हाथों में है।
