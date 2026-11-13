Magh Mela 2027 : श्रद्धालुओं के लिए इस बार 9 पांटून पुल बनेंगे, निर्माण कार्य शुरू; दिसंबर तक पूरा होगा काम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2027 माघ मेला की तैयारियों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने पांटून पुलों का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। 12 नवंबर से ओल्ड जीटी मार्ग पर पीपा पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यदायी संस्था की ओर से भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

पांटून पुलों से मेला क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा माघ मेला में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इस बार नौ पांटून पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इन पुलों के बनने से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों के बीच आवागमन आसान होगा और श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। नालों पर पुलिया बनाने का काम भी पिछले एक सप्ताह से चल रहा है।