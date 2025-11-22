माघ मेले के लिए 2 जनवरी से चलेंगी हमसफर-प्रयागराज एक्सप्रेस, फाफामऊ से दौड़ेगी वंदे भारत
माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 2 जनवरी 2026 से अगले 47 दिनों तक प्रयागराज जंक्शन की कई प्रमुख ट्रेनें सूबेदारगंज स्टेशन से संचालित होंगी और वहीं रुकेंगी भी। इससे जंक्शन पर भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2026 को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। दो जनवरी 2026 से लगातार 47 दिन तक प्रयागराज जंक्शन की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अब सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से चलेंगी और वहां रुकेंगी भी। इससे जंक्शन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को आसानी होगी।
प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) अब जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज से चलेगी। वापसी में यह सुबह 6:55 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। इसी तरह प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस (12403) रात 11:15 बजे सूबेदारगंज से रवाना होगी और वापसी में सुबह 4:40 बजे यहां आएगी।
सूबेदारगंज से चलेगी आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस
आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस (22438) भी सूबेदारगंज से चलेगी। 12 जनवरी से 25 जनवरी तक यह रात साढ़े बारह बजे रवाना होगी और सुबह 6:15 बजे वापस आएगी। कुछ ट्रेनों का समय थोड़ा बदल गया है, जैसे 22437 और 12275 अब रात 10:35 की बजाय अगले दिन 00:30 बजे रवाना होंगी।
यही नहीं, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनें अब सूबेदारगंज पर रुकेंगी। इनमें नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी (12424/23), नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी (12306/05), नई दिल्ली-राजेंद्रनगर राजधानी (12310/09), कोलकाता राजधानी (12301), नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12506/05), बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट (12324/23) और आनंद विहार-जोगबनी एक्सप्रेस (12488/87) शामिल हैं। इन ट्रेनों का ठहराव अब जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज पर होगा।
वंदे भारत को भी मिला नया ठिकाना
वंदे भारत को भी नया ठिकाना मिला है। प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत (22550) अब जंक्शन की बजाय फाफामऊ से चलेगी। 13 जनवरी से 25 जनवरी तक यह दोपहर 3:35 बजे फाफामऊ से रवाना होगी और वापसी में 12:55 बजे यहीं आएगी। चोपन- प्रयागराज एक्सप्रेस (13309/13310) अब छिवकी स्टेशन से चलेगी।
लंबी दूरी की दस जोड़ी ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। दानापुर-उधना, पटना-एर्णाकुलम, छपरा-जालना, पुणे-बनारस, रांची-लोकमान्य तिलक, अहमदाबाद-पटना, सिकंदराबाद-दानापुर, दादर-बलिया, गोरखपुर-दादर और रामेश्वरम-बनारस जैसी ट्रेनें अब प्रयागराज जंक्शन को छोड़कर रामबाग और छिवकी स्टेशनों से गुजरेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।