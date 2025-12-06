Language
    Magh Mela 2026 : प्रयागराज में तंबुओं की नगरी बसने की प्रक्रिया तेज, भूमि पूजन संग आचार्यबाड़ा में जमीन आवंटन का शुभारंभ

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज़ी से शुरू हो गई हैं। संगम की रेती पर तंबुओं की नगरी बसाने के लिए आचार्यबाड़ा में भूमि पूजन ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला में भूमि आवंटन के दौरान जयघोष करते आचार्यबाड़ा के संत-महात्मा। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 संगम की रेती पर तंबुओं की नगरी बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत शनिवार को माघ मेला क्षेत्र में आचार्यबाड़ा के संतों को भूमि वितरित की गई। सुबह समस्त संतों ने विधि-विधान से पूजन करके माघ मेला के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। इसके बाद आपसी सहमति से उसका वितरण कराया। भूमि आवंटन माघ मेला क्षेत्र के गंगोली शिवाला मार्ग से शुरू हुआ। आचार्यबाड़ा को भूमि गंगोली शिवाला मार्ग, ओल्ड जीटी रोड से आगे तक किया जाएगा।

    दो गुटों में बंटे आचार्यबाड़ा के संतों में बनी सहमति 

    Magh Mela 2026 आचार्यबाड़ा के संत अभी तक दो गुट में बंटे थे। बीते वर्षों में दोनों गुट अलग-अलग भूमि आवंटन करने की मांग करते थे। अबकी उनमें सहमति बन गई। इससे सबको एक साथ भूमि आवंटित की गई है। जगदगुरु स्वामी घनश्यामाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य, जगदगुरु स्वामी डा. कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और जगदगुरु स्वामी नारायणाचार्य महाराज (शांडिल्य) ने कहा कि भूमि आवंटन के साथ सभी संत, महात्मा शिविर लगाना शुरू कर देगे क्योंकि इस बार माघ मेले का पहला मुख्य स्नान पर्व तीन जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने जा रहा है।

    कल रविवार को खास चौक के संतों को भूमि आवंटन होगा

    Magh Mela 2026 उधर, मेलाधिकारी ऋषिराज ने कहा कि दंडी स्वामीनगर और आचार्यबाड़ा के बाद रविवार को खाक चौक के संतों को भूमि आवंटित की जाएगी। इस दौरान स्वामी अखिलेशाचार्य, स्वामी श्रीअनंताश्रम देवाचार्य, स्वामी श्रीराम प्रपन्नाचार्य, जगदगुरु स्वामी कुलशेखराचार्य आदि शामिल रहे।