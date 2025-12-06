Magh Mela 2026 : प्रयागराज में तंबुओं की नगरी बसने की प्रक्रिया तेज, भूमि पूजन संग आचार्यबाड़ा में जमीन आवंटन का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 संगम की रेती पर तंबुओं की नगरी बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत शनिवार को माघ मेला क्षेत्र में आचार्यबाड़ा के संतों को भूमि वितरित की गई। सुबह समस्त संतों ने विधि-विधान से पूजन करके माघ मेला के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। इसके बाद आपसी सहमति से उसका वितरण कराया। भूमि आवंटन माघ मेला क्षेत्र के गंगोली शिवाला मार्ग से शुरू हुआ। आचार्यबाड़ा को भूमि गंगोली शिवाला मार्ग, ओल्ड जीटी रोड से आगे तक किया जाएगा।

दो गुटों में बंटे आचार्यबाड़ा के संतों में बनी सहमति Magh Mela 2026 आचार्यबाड़ा के संत अभी तक दो गुट में बंटे थे। बीते वर्षों में दोनों गुट अलग-अलग भूमि आवंटन करने की मांग करते थे। अबकी उनमें सहमति बन गई। इससे सबको एक साथ भूमि आवंटित की गई है। जगदगुरु स्वामी घनश्यामाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य, जगदगुरु स्वामी डा. कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और जगदगुरु स्वामी नारायणाचार्य महाराज (शांडिल्य) ने कहा कि भूमि आवंटन के साथ सभी संत, महात्मा शिविर लगाना शुरू कर देगे क्योंकि इस बार माघ मेले का पहला मुख्य स्नान पर्व तीन जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने जा रहा है।