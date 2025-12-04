Language
    Magh Mela 2026 : प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को लागू होगा महाकुंभ का माडल, यात्रियों का एक साथ नहीं होगा दबाव

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ- 2025 के भीड़ प्रबंधन माडल को लागू किया जाएगा। रेलवे, जिला प्रशासन और मेला प्र ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान एकल मार्ग का प्रयोग होने पर यात्रियों के अवागमन को तैयार एफओबी का निरीक्षण करती मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा, डीआरएम रजनीश अग्रवाल, एडीआरएम दीपक कुमार व अन्य अधिकारी। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 इस बार माघ मेला में संगम की रौनक तो होगी ही, रेलवे स्टेशनों पर लगने वाली भयानक भीड़ से यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। रेलवे, जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने मिलकर महाकुंभ-2025 में आजमाया गया सफल माडल अब माघ मेला में भी लागू करने का फैसला किया है।

    यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में साइनेस करेगा मदद  

    Magh Mela 2026 महाकुंभ के माडल को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रयागराज जंक्शन पर लाखों यात्रियों का एक साथ दबाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यात्री मेले के अंदर से ही जान जाएंगे कि उनकी ट्रेन उन्हें किस स्टेशन से मिलेगी झूंसी, प्रयाग, फाफामऊ, नैनी या फिर प्रयागराज जंक्शन। मेला क्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े चमकदार साइनेज लगाए जाएंगे। इन पर साफ-साफ लिखा होगा “बनारस, गोरखपुर, मऊ की ओर जाने वाले यात्री झूंसी स्टेशन जाएं”, “लखनऊ, आयोध्या, जौनपुर की ओर जाने वाले यात्री प्रयाग या फाफामऊ स्टेशन जाएं”, “कानपुर, सतना, झांसी, पीडीयू की ओर यात्रा करने वाले नैनी या प्रयागराज जंक्शन जाएं”।

    मेला क्षेत्र में नहीं भटकेंगे यात्री

    Magh Mela 2026 यानी स्नान करने के बाद यात्री उलझन में नहीं पड़ेंगे कि अब कहां जाएं। सीधे उसी दिशा में निकल जाएंगे जहां उनकी ट्रेन खड़ी है। सिर्फ साइनेज ही नहीं, मेला क्षेत्र में हर घंटे माइक से उद्घोषणा भी होगी। जैसे “जो यात्री गोरखपुर की ओर जा रहे हैं, कृपया झूंसी स्टेशन की ओर चलें। वहां से विशेष ट्रेनें चल रही हैं।” इसी लखनऊ, अयोध्या जाने वालों को फाफामऊ और प्रयाग की ओर निर्देशित किया जाएगा।

    जंक्शन पर सिटी साइड से प्रवेश, सिविल लाइंस से निकास

    Magh Mela 2026 इससे सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा जो गांव-देहात से आते हैं या पहली बार प्रयागराज आए हैं। उन्हें अब भटकने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयागराज जंक्शन पर सिटी साइड से यात्रियों का प्रवेश और सिविल लाइंस साइड से निकास होगा। भीड़ का क्रास मूवमेंट हर स्टेशन पर एकल मार्ग का पालन होगा। यानी आने और जाने वाले यात्री अलग-अलग मार्ग का उपयोग करेंगे।

    अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया 

    Magh Mela 2026 गुरुवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीआरएम रजनीश अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा व आरपीएफ अधिकारियों ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशन का दौरा कर महाकुंभ में अपनाई गई तैयारियों का जायजा लिया और इसे माघ मेला लागू करने के लिए रणनीति साझा की।

    महाकुंभ जैसा भीड़ प्रबंधन अपनाएंगे : मंडलायुक्त 

    मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर बेहद ही अद्भुत तरीके से भीड़ को प्रबंधित किया गया था, हम उसी तरह अन्य स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का तरीका अपनाएंगे। इस योजना का लक्ष्य माघ मेला के दौरान स्टेशन पर होने वाली अत्यधिक भीड़ के बीच यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    जिला प्रशासन, पुलिस व रेलवे की टीम ने किया निरीक्षण 

    जिला प्रशासन-पुलिस व रेलवे की संयुक्त टीम ने प्रयागराज जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्लेटफार्म, सिक्योरिटी स्कैनिंग, और सीसीटीवी सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान दौरान वाराणसी मंडल के सीनियर डीएससी आरपीएफ एस रामाकृष्णन, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रमेश पांडेय, एडीआरएम अजय सिंह, आयुष कुमार सिंह, पीआरओ अमित कुमार सिंह अदि मौजूद रहे।

    एकल प्रवेश मार्ग, होल्डिंग एरिया, कलर कोडिंग की व्यवस्था

    डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने बताया कि महाकुंभ माडल में एकल प्रवेश मार्ग, होल्डिंग एरिया, कलर कोडिंग, अतिरिक्त आरपीएफ जवानों की तैनाती, एआइ सीसीटीवी निगरानी, कतार प्रबंधन, और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं, यह माघ मेला में देखने को मिलेगा। एडीआरम दीपक कुमार ने बताया कि 15 करोड़ लोगों के माघ मेला में आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में स्टेशनों पर भारी भीड़ होगी, उसे खते हुए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, अस्थायी काउंटर, हेल्पडेस्क, मेडिकल सुविधाएं, और खोया-पाया केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि यात्रियों को निर्बाध अनुभव मिले।