Magh Mela 2026 : प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को लागू होगा महाकुंभ का माडल, यात्रियों का एक साथ नहीं होगा दबाव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 इस बार माघ मेला में संगम की रौनक तो होगी ही, रेलवे स्टेशनों पर लगने वाली भयानक भीड़ से यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। रेलवे, जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने मिलकर महाकुंभ-2025 में आजमाया गया सफल माडल अब माघ मेला में भी लागू करने का फैसला किया है।

यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में साइनेस करेगा मदद Magh Mela 2026 महाकुंभ के माडल को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रयागराज जंक्शन पर लाखों यात्रियों का एक साथ दबाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यात्री मेले के अंदर से ही जान जाएंगे कि उनकी ट्रेन उन्हें किस स्टेशन से मिलेगी झूंसी, प्रयाग, फाफामऊ, नैनी या फिर प्रयागराज जंक्शन। मेला क्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े चमकदार साइनेज लगाए जाएंगे। इन पर साफ-साफ लिखा होगा “बनारस, गोरखपुर, मऊ की ओर जाने वाले यात्री झूंसी स्टेशन जाएं”, “लखनऊ, आयोध्या, जौनपुर की ओर जाने वाले यात्री प्रयाग या फाफामऊ स्टेशन जाएं”, “कानपुर, सतना, झांसी, पीडीयू की ओर यात्रा करने वाले नैनी या प्रयागराज जंक्शन जाएं”।

मेला क्षेत्र में नहीं भटकेंगे यात्री Magh Mela 2026 यानी स्नान करने के बाद यात्री उलझन में नहीं पड़ेंगे कि अब कहां जाएं। सीधे उसी दिशा में निकल जाएंगे जहां उनकी ट्रेन खड़ी है। सिर्फ साइनेज ही नहीं, मेला क्षेत्र में हर घंटे माइक से उद्घोषणा भी होगी। जैसे “जो यात्री गोरखपुर की ओर जा रहे हैं, कृपया झूंसी स्टेशन की ओर चलें। वहां से विशेष ट्रेनें चल रही हैं।” इसी लखनऊ, अयोध्या जाने वालों को फाफामऊ और प्रयाग की ओर निर्देशित किया जाएगा।

जंक्शन पर सिटी साइड से प्रवेश, सिविल लाइंस से निकास Magh Mela 2026 इससे सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा जो गांव-देहात से आते हैं या पहली बार प्रयागराज आए हैं। उन्हें अब भटकने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयागराज जंक्शन पर सिटी साइड से यात्रियों का प्रवेश और सिविल लाइंस साइड से निकास होगा। भीड़ का क्रास मूवमेंट हर स्टेशन पर एकल मार्ग का पालन होगा। यानी आने और जाने वाले यात्री अलग-अलग मार्ग का उपयोग करेंगे।

अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया Magh Mela 2026 गुरुवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीआरएम रजनीश अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा व आरपीएफ अधिकारियों ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशन का दौरा कर महाकुंभ में अपनाई गई तैयारियों का जायजा लिया और इसे माघ मेला लागू करने के लिए रणनीति साझा की।

महाकुंभ जैसा भीड़ प्रबंधन अपनाएंगे : मंडलायुक्त मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर बेहद ही अद्भुत तरीके से भीड़ को प्रबंधित किया गया था, हम उसी तरह अन्य स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का तरीका अपनाएंगे। इस योजना का लक्ष्य माघ मेला के दौरान स्टेशन पर होने वाली अत्यधिक भीड़ के बीच यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिला प्रशासन, पुलिस व रेलवे की टीम ने किया निरीक्षण जिला प्रशासन-पुलिस व रेलवे की संयुक्त टीम ने प्रयागराज जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्लेटफार्म, सिक्योरिटी स्कैनिंग, और सीसीटीवी सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान दौरान वाराणसी मंडल के सीनियर डीएससी आरपीएफ एस रामाकृष्णन, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रमेश पांडेय, एडीआरएम अजय सिंह, आयुष कुमार सिंह, पीआरओ अमित कुमार सिंह अदि मौजूद रहे।