    लखनऊ में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय, शासन स्तर के इस निर्णय के विरोध में कर्मचारी, मुख्यमंत्री से गुहार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    प्रयागराज में स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय लखनऊ में खोलने के शासन के निर्णय का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रयागराज स्थित निदेशालय को विखंडित करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रयागराज शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और निदेशालय को लखनऊ ले जाने से इसकी गरिमा कम होगी। विशेष सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है।

    उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय लखनऊ में खाेले जाने के निर्णय पर प्रयागराज के कर्मचारियों ने विरोध जताया है। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज की महत्वपूर्ण पहचान के लिए रूप में स्थापित उच्च शिक्षा निदेशालय का एक शिविर (कैंप) कार्यालय लखनऊ में खोले जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अग्रिम आदेश तक शिविर कार्यालय का संचालन नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनीनगर, लखनऊ से किया जाएगा।

    उच्च शिक्षा विभाग प्रयागराज के निदेशक को पत्र भेजा

    इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने उच्च शिक्षा विभाग प्रयागराज के निदेशक डा. अमित भारद्वाज को 30 अक्टूबर को पत्र भेजा है। इस पत्र के विरोध में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रयागराज स्थित निदेशालय को विखंडित कर लखनऊ में शिविर कार्यालय बनाए जाने के आदेश को निरस्त कराने की मांग की है।

    मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा ...

    मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया गया है कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज यहां पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक भवन में संचालित है। सरकार द्वारा वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा को अलग विभाग बनाया गया।

    'प्रयागराज के गौरव को विखंडित किया जा रहा'

    भेजे गए पत्र के तहत कहा गया कि एक तरफ सरकार प्रयागराज के गौरव एवं गरिमा को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर प्रयागराज के गौरव इस कार्यालय को विखंडित किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है कि उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं शासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से निदेशालय परिसर में ई-कन्टेंट स्टूडियो स्थापित किया गया है।

    शिक्षा की नगरी की गरिमा के साथ बताया अन्याय 

    कहा गया कि लगभग 140 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम के साथ यह निदेशालय 53 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। यदि कार्यालय को विखंडित कर शिविर कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया तो उच्च शिक्षा निदेशालय मुख्यालय की विशेषता पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी, जो शिक्षा की नगरी प्रयागराज की गरिमा के साथ अन्याय होगा।