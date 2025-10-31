लखनऊ सर्राफा बाजार में बनेगा पुलिस-व्यापारी WhatsApp ग्रुप, बढ़ाया जाएगा समन्वय
लखनऊ में सर्राफा व्यापारियों और पुलिस के बीच हुई बैठक में व्यापारियों ने ट्रैफिक, पार्किंग और पुलिस सहयोग संबंधी मुद्दे उठाए। जेसीपी बबलू कुमार ने सुरक्षा के लिए डायल 112 का उपयोग करने की सलाह दी। व्यापारियों को कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कहा गया। पुलिस और व्यापारियों के बीच समन्वय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। बाजारों में पार्किंग सुधारी जाएगी और साइबर फ्रॉड मामलों का तेजी से निपटारा होगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्राफा व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच गुरुवार को हुई संवाद बैठक की जानकारी देर रात पुलिस ने जारी की। बैठक में कई व्यापारियों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और पुलिस के सहयोग को लेकर अपनी नाराजगी जताई।
इस बैठक में चौक, अमीनाबाद, भूतनाथ सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत अन्य व्यापारी शामिल हुए। बैठक में कई बाजारों के व्यापारी संगठनों ने जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के सामने अपनी समस्याएं रखीं। जेसीपी ने व्यापारियों से कहा कि किसी घटना से बचने के लिए देर रात डायल 112 पर कीमदद ले सकते हैं।
बैठक का उद्देश्य व्यापारियों और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाना और मौजूदा दिक्कतों के समाधान के लिए आपसी तालमेल बनाना था। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम में सर्राफा बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग की व्यवस्था कमजोर रहती है। जिससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को दिक्कतें होती हैं।
कई व्यापारियों ने बैठक में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ मौकों पर पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हैं, जिससे बाजार में असंतोष फैलता है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से सर्राफा एसोसिएशन के साथ सहयोग में असंगति रहती है।
इस पर जेसीपी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने का भरोसा दिया। लखनऊ के समस्त सर्राफा व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से व्यवसायिक स्थानों की सुरक्षा तथा उक्त बिन्दुओं पर कार्य योजना तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये। समय-समय पर जोन स्तर पर गोष्ठी आयोजन किये जाने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही जो व्यापारी चोरी के माल खरीदने बेचने का कार्य करते हैं उनके चिन्हीकरण तथा सूचना में सहयोग प्रदान करेंगे।
जारी किए यह निर्देश
- सभी सर्राफा व्यापारी को अपनी दुकान कर्मचारियों का रिकार्ड रखना होगा। साथ ही कर्मचारियों का यूपी कॉप एप या लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in पर आवेदन कर चरित्र सत्यापन करना होगा।
- सर्राफा व्यापारियों एवं पुलिस के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा।
- सर्राफा व्यापारी अपने क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों या उनके द्वारा की जा रही संदिग्ध गतिविधियां की जानकारी थाने को देगें।
- महत्वपूर्ण बाजारों जैसे चौक मार्केट, भूतनाथ मार्केट, गोल मार्केट, अमीनाबाद बाजार व लाटूश रोड आदि जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था को निर्धारित करना।
- सर्राफा व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों को निर्धारित समयावधि में खोला जायेगा।
- व्यापारी देर रात्रि में सामान या रुपये ले जा रहे हो तो आवश्यकता पड़ने पर 112 पर कॉल कर सुरक्षा हेतु पीआरवी को बुला सकते हैं।
- प्रमुख बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को निर्धारित करना ।
- समस्त सर्राफा व्यापारी दुकानों के बाहर लगे सीसी कैमरों की गुणवत्ता को चेक करना एवं आने जाने वाले मुख्य स्थानों को कवर करना होगा। संभव हो तो सायरन भी लगवाएं।
- सर्राफा व्यापारी अपने क्रय एवं विक्रय रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में व्यवस्थित रखेंगे। जरूरत पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
- समस्त थाना प्रभारी रात्रि गश्त पार्टी पॉलीगन मोबाइल को निर्देशित करेंगे कि बाजार में लगे चौकीदारों को समय-समय पर चेक करेंगे।
- साइबर फ्राड से सम्बन्धित खातों का त्वरित निस्तारण करना ताकि सर्राफा व्यापारी को लेनदेन में कोई असुविधा न उत्पन्न हो।
- सभी थाना प्रभारी व्यापार मण्डलों की समय-समय पर थाना स्तर पर बैठक करेंगे और उनकी शिकायतों का निस्तारण करेंगे।
