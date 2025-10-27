Language
    LT Grade Exam 2025 : एलटी-ग्रेड के आठ विषयों की प्रारंभिक परीक्षा तिथि UPPSC ने घोषित की, कब होगी परीक्षा?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    LT Grade Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के आठ विषयों की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू एवं संगीत की परीक्षाएँ 17 से 25 जनवरी के बीच होंगी। कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

    Hero Image

    LT Grade Exam 2025 यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड परीक्षा की तिथियां घोषित कीं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। LT Grade Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी) पुरुष/महिला शाखा की प्रारंभिक परीक्षा-2025 के शेष आठ विषयों की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। 15 विषयों में से छह विषयों की परीक्षा तिथि पूर्व में घोषित हो चुकी है।

    कंप्यूटर की परीक्षा तिथि अलग से होगी घोषित

    LT Grade Exam 2025 सोमवार को आठ विषयों सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि/उद्यानकर्म, उर्दू एवं संगीत विषयों की परीक्षा तिथि घोषित हुई। यह परीक्षा 17 जनवरी से 25 जनवरी-2026 के बीच होगी। कंप्यूटर विषय की परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी।

    दो पालियों में होगी परीक्षा 

    LT Grade Exam 2025 आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली का समय सुबह नौ से 11 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय दोपहर बाद तीन बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है।

    17, 18, 24 व 25 जनवरी को इन विषयों की परीक्षा 

    17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा प्रथम सत्र में और जीव विज्ञान की परीक्षा द्वितीय सत्र में होगी। 18 जनवरी को अंग्रेजी विषय प्रथम सत्र में शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा द्वितीय सत्र में आयोजित होगी। इसके बाद 24 जनवरी को कला विषय की परीक्षा प्रथम सत्र में व कृषि/उद्यानकर्म विषय की परीक्षा द्वितीय सत्र में कराई जाएगी। 25 जनवरी को प्रथम सत्र में उर्दू व द्वितीय सत्र में संगीत विषय की परीक्षा होगी।

    पुरुष व महिलाओं के कितने पद

    एलटी ग्रेड के कुल 15 विषयों के 7466 पदों में 4860 पद पुरुष शाखा के लिए, 2525 पद महिला शाखा के लिए और 81 पद दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए निर्धारित हैं। इसके लिए 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जो आयोग के इतिहास में एक रिकार्ड है। आयोग 20 सितंबर को छह विषयों गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृहविज्ञान और वाणिज्य के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर चुका है। इन विषयों की परीक्षा छह, सात दिसंबर और 21 दिसंबर-2025 को प्रस्तावित है।