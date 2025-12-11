यूपी रोडवेज में महिला परिचालक के 200 पद खाली, प्रयागराज परिक्षेत्र में मात्र 76 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रयागराज क्षेत्र में महिला परिचालकों के 200 संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसके बावजूद मात्र 76 महिलाओं ने ही आवेदन किया है। महिलाओं ने इस भर्ती के प्रति अधिक रुचि नहीं दिखाई है।

पूर्व में 30% महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी थी शुक्रवार को राजापुर स्थित प्रयाग डिपो कार्यशाला में आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले भी दो चरणों में हुई भर्ती के बाद 30 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी थी। अब नई भर्ती में स्क्रीनिंग के बाद स्पष्ट होगा कि कितने को नौकरी मिलेगी।

चयन समिति ने सभी फार्मों का परीक्षण शुरू किया नोडल अधिकारी एआरएम प्रशांत दीक्षित की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने सभी फार्मों का परीक्षण शुरू कर दिया है। समिति में कार्यालय अधीक्षक अनवर अहमद, संतोष यादव व राजेश कुमार शामिल हैं। अपात्र पाए गए आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को अनुबंध पत्र जारी कर एक सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग करा ली जाएगी।