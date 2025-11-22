Language
    LLB के छात्र पर रॉड-हॉकी से हमका कर किया अधमरा, 5 लोगों पर मुकदमा

    By Rajendra Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:51 AM (IST)

    एक एलएलबी छात्र पर रॉड और हॉकी से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हैप्पी होम बमरौली के पास चड्ढा गार्डेन के बाहर गुरुवार रात एलएलबी के एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। थार से आए पांच हमलावरों ने राड व हाकी से तब तक छात्र को पीटा, जब तक वह खून से लथपथ होकर गिर नहीं गया।

    सरेआम हुई घटना को देख लोग शोर मचाते हुए दौड़े तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। शुक्रवार को पूरामुफ्ती पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक को नामजद करते हुए चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम भी लगा दी गई है।

    एलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र है पीड़ित

    धूमनगंज थानांतर्गत प्रीतम नगर निवासी सुरेंद्र कुशवाहा का पुत्र हेमंत एलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र है। गुरुवार रात वह अपने पिता सुरेंद्र व मां के साथ हैप्पी होम बमरौली के पास चड्ढा गार्डेन में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। रात करीब 11 बजे हेमंत गार्डेन के बाहर खड़ी कार से अपनी जैकेट निकालने गया। उसी समय एक थार वहां आकर रुकी।

    आरोप है कि उसमें सवार लोग अपशब्द कहते हुए नीचे उतरे। सभी के हाथ में लोहे का राड व हाकी थी। हेमंत कुछ समझ पाता, इसके पहले उस पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उसे घेरकर इतना पीटा कि वह खून से लथपथ हो गया। कार में भी तोड़फोड़ की गई। मदद की आवाज लगाने पर वैवाहिक समारोह में मौजूद लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े तो हमलावर वाहन में सवार होकर भाग निकले। जाते-जाते पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

    घायलावस्था में हेमंत को पूरामुफ्ती थाने ले जाया गया। उसका सिर फटा था, जबकि हाथ, पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई थी। आननफानन में पुलिस उसे अस्पताल ले गई। सुरेंद्र कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर शुभम नामक युवक को नामजद करते हुए चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी पूरामुफ्ती मनोज सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    अधिवक्ता को पिस्टल सटाकर छीने 50 हजार रुपये

     सिविल लाइंस क्षेत्र में एक अधिवक्ता को पिस्टल सटाकर 50 हजार रुपये एवं चांदी की चेन छीनने का मामला प्रकाश में आया है। रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद की बात कही जा रही है। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। फाफामऊ में लेहरा तिवारीपुर निवासी अधिवक्ता अंकुश सिंह पटेल ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 19 नवंबर की शाम वह साथियों के साथ आटो सेल्स चौराहे के पास बैठे थे। तभी उन्हें जानने वाला एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ आया। अंकुश से उस व्यक्ति का 50 हजार रुपये का लेनदेन था।

    वह पैसे लेकर उसे देने आए थे। हिसाब के दौरान विवाद होने लगा। आरोप है कि अंकुश को पिस्टल सटाते हुए अपशब्द कहा गया। 50 हजार रुपये छीन लिए गए। विरोध करने पर मारापीटा गया। जान से मारने की धमकी दी गई। गले से चांदी की चेन भी छीन ली। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के बारे में पता लगाया जा रहा है।