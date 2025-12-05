आज दिखेगा साल का आखिरी 'सुपर मून', 10 प्रतिशत बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला आएगा नजर

अमलेन्दु त्रिपाठी, प्रयागराज। दिसंबर माह में कई खगोलीय घटनाएं होंगी। गुरुवार की रात वर्ष का अंतिम सुपर मून दिखाई देगा। सूर्य के अस्त होते ही पूर्व दिशा में चंद्रमा का दर्शन होगा, जो आधी रात के आसपास अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा। सुबह होते ही यह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सुपर मून चार सुपर मून की श्रृंखला का तीसरा और वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्रमा है। इस श्रृंखला का चौथा सुपर मून जनवरी 2026 में दिखाई देगा।जवाहर तारामंडल की विज्ञानी सुरूर फातिमा के अनुसार, इस सुपर मून को कोल्ड सुपर मून कहा जाता है।

नारंगी रंग का यह चंद्रमा धरती के करीब होने के कारण 10 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देगा। इसकी पृथ्वी से दूरी 3,57,000 किलोमीटर होगी। इसे लांग नाइट मून और मून बिफोर यूल भी कहा जाता है, जो क्रिसमस से पहले का चंद्रमा है।21 को होगी वर्ष की सबसे लंबी रात21 दिसंबर को वर्ष की सबसे लंबी रात होगी। इसके अलावा, सात दिसंबर को चंद्रमा बृहस्पति के निकट, 18 दिसंबर को बुध के पास, 19 दिसंबर को शुक्र और 27 दिसंबर को शनि के करीब दिखाई देगा।