    महाकुंभ में टेंट की व्यवस्था कराने वाली लल्लूजी गोपालदास एंड संस पर मुकदमा, इस बड़ी गलती की वजह दर्ज हुआ केस

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    माघ मेला, और महाकुंभ में टेंट की व्यवस्था कराने वाली कंपनी लल्लूजी गोपालदास एंड संस के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। नई बस्ती कीडगंज में सात अक्टूबर की देर रात कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इस मामले में सेवानिवृत्त जज अरुण प्रकाश ने कीडगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ में संगम तीरे टेंट की व्यवस्था कराने वाली कंपनी लल्लूजी गोपालदास एंड संस के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। नई बस्ती कीडगंज में सात अक्टूबर की देर रात कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई थी।

    किसने दर्ज कराया मुकदमा?

    गोदाम के बगल रहने वाले सेवानिवृत्त जज अरुण प्रकाश ने कीडगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि लल्लूजी गोपालदास एंड संस का रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री से भरा गोदाम बना हुआ है। इसमें टेंट, पर्दे, प्लास्टिक व सजावट की ज्वलनशील वस्तुएं भारी मात्रा में रखी गई थीं।

    उनका कहना है कि गोदाम के बगल ही उनका मकान है। सात अक्टूबर की देर रात जब गोदाम में आग लगी तो उनका मकान भी चपेट में आ गया। पहली व दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा जल गया। इसमें लाखों की क्षति हुई है। बता दें कि महाकुंभ मेला के समय टेंट आदि व्यवस्था में लल्लूजी गोपालदास एंड संस ने बड़ा टेंडर हासिल करते हुए कार्य किया था।