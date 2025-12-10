किसान पाठशाला में किसान पढ़ेंगे बेहतर खेती का पाठ, 14 दिसंबर से होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार व यमुनापार के 575 गांवों में किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा। कृषि विभाग की तकनीकी टीम गांव-गांव जाएगी। पशुपालन और उद्यान विभाग के भी अधिकारी-कर्मचारी इसमें शामिल होंगे।

किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के क्षेत्र में आए नए-नए लाभकारी बदलावों की जानकारी देंगे। योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। उनका लाभ पाने में आ रहीं दिक्कतों को दूर कराया जाएगा।

द मिलियन फार्मर स्कूल अभियान के तहत 23 ब्लॉकों के 575 गांवों का चयन हुआ है। चाका के 20, करछना के 28, शंकरगढ़ के 20, जसरा के 30, कौंधियारा के 22, कोरांव के 28, मांडा के 22, मेजा के 24, उरुवा के 26, फूलपुर के 38, बहादुरपुर के 26, सोरांव के 24, मऊआइमा के 20, बहरिया के 30, होलागढ़ के 22, कौड़िहार के 24, प्रतापपुर के 20, धनूपुर के 18, हंडिया के 20, सैदाबाद के 22, भगवतपुर के 24, सहसों के 20 और श्रृंगवेरपुर धाम के 22 गांव शामिल हैं।