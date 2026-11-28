जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दक्षिण तटीय रेलवे के रेनिगुंटा स्टेशन पर नान-इंटरलाकिंग कार्य होने के कारण दो साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के चार फेरे निरस्त करने का निर्णय रेलवे प्रशासन ने लिया है। दिसंबर में यह फेरे निरस्त रहेंगे। ट्रेन नंबर 04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीबी बेंगलुरु विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को छह से 27 दिसंबर तक चार फेरे निरस्त रहेंगे। ट्रेन नंबर 04132 एसएमवीबी बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार को नौ से 30 दिसंबर तक चार फेरे निरस्त रहेंगे।

इसी प्रकार रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों के साथ ही कुछ ट्रेनों का झिंझक और डभौरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी किया गया है। ट्रेन नंबर 04155 सूबेदारगंज-उधना विशेष ट्रेन का (सोमवार व गुरुवार) 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लगेंगे। ट्रेन नंबर 04156 उधना-सूबेदारगंज विशेष ट्रेन (मंगलवार व शुक्रवार) एक से 25 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

ट्रेन नंबर 04165 प्रयागराज-असरवा विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार दो से 30 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 04166 असरवा-प्रयागराज विशेष ट्रेन का प्रत्येक गुरुवार को तीन से 31 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे के तहत संचालन होगा। इस ट्रेन का झिंझक स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।