    अयोध्या के जमुना प्रसाद को मिलेगा जनकवि कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्यकुंभ सम्मान, 28 दिसंबर को सम्मान समारोह

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    प्रयागराज में, अयोध्या के कवि जमुना प्रसाद उपाध्याय को 14वां कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्यकुंभ सम्मान-2025 से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य भूषण से सम्मान ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रतिष्ठित 14वां कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्यकुंभ सम्मान-2025 अयोध्या के ख्यातिलब्ध कवि व लेखक जमुना प्रसाद उपाध्याय को दिया जाएगा। साहित्य भूषण सम्मान प्राप्त कर चुके जमुना प्रसाद लंदन सहित विदेश के कई शहरों में काव्यपाठ कर चुके हैं। हिंदुस्तानी एकेडेमी में 28 दिसंबर को आयोजित भव्य समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह निर्णय साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था कैलाश गौतम सृजन संस्थान की बैठक में लिया गया।

    डा. श्लेष गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय हुआ कि प्रयागराज व आस-पास की विशिष्ट विभूतियों का सम्मानित किया जाएगा। वहीं, कवि सम्मेलन में इटावा के डा. कमलेश शर्मा, भरतपुर के डा. सुरेंद्र सार्थक, ठाकुरद्वारा के शरीफ भारती, शिमला के अभिषेक तिवारी, नोएडा के महेश प्रताप श्रीवास्तव, मुरादाबाद के राहुल शर्मा, गाजियाबाद की सरोज त्यागी, कोटा के डा. आदित्य जैन रचनाओं की प्रस्तुति करेंगे।

    काव्यकुंभ का समन्वयक राजन चतुर्वेदी तथा सह समन्वयक डा. पंकज रावत, डा. पवन कुमार, डा. धीरेंद्र विक्रम सिंह, डा. संदीप मिश्रा, डा. नेहा भारती, डा. चंद्रनाथ सिंह को बनाया गया है।

    डा. प्रकाश खेतान व डा. पीयूष दीक्षित समारोह के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अनिल अरोरा व इंजी. मनीष घोष ने प्रस्ताव रखा। स्वागत अनुराग अरोरा, संचालन अजीत सिंह ने किया। आभार अभिनय कोहली ने ज्ञापित किया। बैठक में संस्था के संरक्षक संतोष चौधरी, आरके अरोरा, डा. कृष्ण सिंह, आनंद श्रीवास्तव, डा. पीयूष दीक्षित, चंदन शर्मा, अभिषेक वर्मा, राजेंद्र यादव, अमित जायसवाल शामिल रहे।

    इन्हें मिल चुका है सम्मान
    कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्यकुंभ सम्मान-2025 देश के प्रतिष्ठित रचनाकारों को दिया जाता है। अभी तक यह सम्मान पद्मभूषण गोपाल दास नीरज, पद्मश्री अशोक चक्रधर, डा. उदय प्रताप सिंह, डा. सुरेश अवस्थी, डा. सरिता शर्मा, डा. बुद्धिनाथ मिश्रा, यश मालवीय, डा. कुंवर बेचैन, डा. विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना, आलोक श्रीवास्तव, अजहर इकबाल, दिनेश रघुवंशी को मिला है।