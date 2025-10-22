प्रयागराज में जगुआर कार से आठ को कुचलने वाला गिरफ्तार, एक की हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जगुआर कार से रविवार को आठ लोगों को कुचलने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित कामधेनु स्वीट हाउस के मालिक के भतीजे रचित मध्यान ने तेज रफ्तार कार से आठ लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ के अस्पताल में भर्ती रचित की हालत में सुधार होने पर उसे मंगलवार रात करीब आठ बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रयागराज में मजिस्ट्रेट के सामने रात 11 बजे के बाद पेश किया गया। अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपित रचित ने जगुआर कार से राजरूपपुर बाजार में कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद भागने के लिए भीड़ के बीच कार दौड़ा दी थी और आठ लोगों को कुचल दिया।