प्रयागराज में जगुआर कार से आठ को कुचलने वाला गिरफ्तार, एक की हुई थी मौत
प्रयागराज में एक जगुआर कार ने आठ लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई, जहाँ कार चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जगुआर कार से रविवार को आठ लोगों को कुचलने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित कामधेनु स्वीट हाउस के मालिक के भतीजे रचित मध्यान ने तेज रफ्तार कार से आठ लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी।
लखनऊ के अस्पताल में भर्ती रचित की हालत में सुधार होने पर उसे मंगलवार रात करीब आठ बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रयागराज में मजिस्ट्रेट के सामने रात 11 बजे के बाद पेश किया गया। अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपित रचित ने जगुआर कार से राजरूपपुर बाजार में कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद भागने के लिए भीड़ के बीच कार दौड़ा दी थी और आठ लोगों को कुचल दिया।
इनमें इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कार में तोड़फोड़ की थी। शव सड़क पर रखकर जाम लगाया था। पुलिस ने स्थिति को संभाला और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार चला रहा रचित को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने रचित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार को कब्जे में ले लिया था।
