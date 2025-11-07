Language
    IRCTC Air Tour Package : पुरी मंदिर दर्शन, कोणार्क डांस फेस्टिवल में भी हो सकेंगे शामिल, आपकी यात्रा शुरू होगी यहां से

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    IRCTC ने पुरी मंदिर और कोणार्क डांस फेस्टिवल नाम से एक नया हवाई टूर पैकेज पेश किया है। यह यात्रा एक से पांच दिसंबर तक चलेगी, जिसमें भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क जैसे स्थान शामिल हैं। पैकेज में तीन सितारा होटल में ठहरने और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या प्रयागराज जंक्शन स्थित कार्यालय से की जा सकती है। यह पैकेज धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का मिश्रण है।

    IRCTC Air Tour Package पुरी-कोणार्क हवाई यात्रा पैकेज IRCTC शुरू करेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। IRCTC Air Tour Package यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) ने एक आकर्षक हवाई टूर पैकेज लांच किया है। इसका नाम है – 'टेम्पल टूर आफ पुरी के साथ कोणार्क डांस फेस्टिवल'।

    एक से पांच दिसंबर तक यात्रा पैकेज 

    IRCTC Air Tour Package यह हवाई यात्रा पैकेज चार रात और पांच दिनों का होगा, जो एक से पांच दिसंबर तक चलेगा। इसमें भुवनेश्वर, नंदनकानन, पुरी, चिल्का और कोणार्क की सैर कराई जाएगी। इस पैकेज में लखनऊ से भुवनेश्वर की सीधी फ्लाइट और वापसी की सीधी फ्लाइट शामिल है।

    इन दर्शनीय स्थलों का कर सकेंगे भ्रमण 

    IRCTC Air Tour Package ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में होगी, साथ ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यात्रा के दौरान नंदनकानन उद्यान, धौली स्तूप, गोल्डन बीच, जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील, अलारनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर जैसे खूबसूरत स्थलों का भ्रमण होगा। कोणार्क डांस फेस्टिवल का रोमांच अलग ही मजा देगा।

    एक व्यक्ति का 48,900 रुपये व दो का 38,600 रुपये

    IRCTC Air Tour Package पैकेज की कीमत आकर्षक हैं- एक व्यक्ति के लिए 48,900 रुपये, दो व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 38,600 रुपये, तीन व्यक्तियों के लिए 36,100 रुपये। माता-पिता के साथ बच्चे के लिए बेड के साथ 29,700 रुपये और बिना बेड 28,000 रुपये। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी।

    वेबसाइट पर बुकिंग आसान है

    आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर आनलाइन, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ कार्यालय से, या अब प्रयागराज जंक्शन स्थित आइआरसीटीसी कार्यालय से भी। कानपुर से भी सुविधा उपलब्ध। आइआरसीटीसी उत्तर क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यह पैकेज धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का सुंदर मिश्रण है।