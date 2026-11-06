ट्रैक मेंटेनरों अब यार्ड में हाथों से नहीं काटेंगे घास, मिलेंगी आधुनिक मशीनें, रेलवे ने लागू की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेल में पटरियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले हजारों ट्रैकमैन यानी ट्रैक मेंटेनरों के लिए राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है। अब रेलवे यार्डों में उनसे हाथों के सहारे घास छिलवाने या जंगल कटवाने की मशक्कत नहीं कराई जाएगी।

उत्तर रेलवे के प्रयागराज संगम, प्रयाग, फामामऊ समेत अन्य मंडलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब इनके लिए नई मशीनें खरीदी जाएंगी। पहले पटरियों और यार्ड के किनारे उगी झाड़ियों व घास को साफ करने के लिए कर्मचारियों को पारंपरिक औजारों से हाथ से काम करना पड़ता था। इसमें जहरीले कीड़े-मकोड़ों, सांप-बिच्छू और नुकीले कांटों से घायल होने का भारी जोखिम रहता था।